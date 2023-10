23 osoby - migranci - jechały minivanem autostradą A94 w niemieckiej Bawarii. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował ominąć funkcjonariuszy. Policja podjęła pościg za przepełnionym autem i wówczas doszło do tragicznego wypadku. Pojazd z obcokrajowcami, pędząc 180 km/h, dachował. Życie straciło co najmniej siedem osób, w tym dziecko.