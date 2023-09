Kobieta, która zginęła w wypadku to 19-letnia Austriaczka. Wśród poszkodowanych jest też poważnie ranna 25-latka z Niemiec.

Według policji autobus jechał z Berlina do Triestu we Włoszech. Do tragedii doszło na drodze krajowej B-317, na wysokości Micheldorf w Karyntii na południu Austrii. Strażacy wskazali w komunikacie, że pojazd zjechał z drogi "z nieznanych przyczyn". Funkcjonariusze policji dodali, że autobus uderzył w barierkę i zjechał do rowu.

Na pokładzie było dwóch kierowców i 40 pasażerów z Austrii, Słowenii, Włoch, Niemiec i Ukrainy - przekazała policja. Kiedy służby ratunkowe dotarły na miejsce, poszkodowani znajdowali się w autobusie. Część osób uwolniono poprzez wykorzystanie narzędzi hydraulicznych.

Policja informuje też, że według wstępnych ustaleń i pierwszych testów, kierowcy autobusu byli trzeźwi.

