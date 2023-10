W środę Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy na nowe uzbrojenie dla armii. Na wyposażenie Wojska Polskiego trafić mają: mosty towarzyszące MS-20 Daglezja-S, wozy dowodzenia Zawilec, pojazdy samochodowe dla Morskich Jednostek Rakietowych oraz aneks na dostawy amunicji 120 mm do moździerzy samobieżnych RAK.

- W Wojsku Polskim dzieje się bardzo dobrze, czego dowodem jest nowoczesna broń, która w ostatnim czasie trafiła na wyposażenie armii. Jeżeli dodamy do tego, budowane przez nas – szczególnie na wschód od Wisły - nowe jednostki wojskowe i tysiące młodych ludzi, którzy decydują się na wstąpienie do Wojska Polskiego to w rezultacie mamy zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie - powiedział Mariusz Błaszczak.

Podczas oświadczenia polityk PiS pośrednio odniósł się do ostatnich rezygnacji w wojsku. Przypomnijmy, że we wtorek mundur postanowili zrzucić Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski oraz Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak. W ciągu kilku godzin od ich rezygnacji powołano następców.

- Przełamaliśmy ten beton, razem z gen. Wiesławem Kukułą, gen. Mirosławem Brysiem, jeżeli chodzi o przyjmowanie do wojska, tak i z gen. Arturem Kuptelem przełamaliśmy ten beton, jeżeli chodzi o zamówienia broni dla Wojska Polskiego - powiedział Mariusz Błaszczak. Szef MON ponowił swoją obietnicę stworzenia armii liczącej 300 tys. żołnierzy.

Nowy szef Sztabu Generalnego: Trwa największa transformacja polskich Sił Zbrojnych

- Trzeba jednak pamiętać, że to proces - zwrócił uwagę.

Minister @mblaszczak: Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, z którymi ten proces wzmacniania #WojskoPolskie budujemy. Finał to 300 tys żołnierzy, a uzbrojenie tak dobre, żeby odstraszyć agresora. pic.twitter.com/0SNnp3tOcr — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 11, 2023

Podczas briefingu głos zabrał nowy szef Sztabu Generalnego WP. - W przyszłym roku zostanie przeprowadzone ćwiczenie Dragon-24, największe w Europie ćwiczenie wojsk lądowych, będzie w nim uczestniczyć ok. 20 tys. żołnierzy, w tym 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego - przekazał gen. broni Wiesław Kukuła.

Wojskowy podkreślił, że w ostatnich latach trwa największa transformacja polskich Sił Zbrojnych.

- Przyrównałbym ją do trójkąta. Na jego wierzchołku znajdują się ludzie i struktury, które tworzymy, w dolnej krawędzi znajduje się wyposażenie i system szkolenia. Wszystko spajamy kulturą organizacyjną - jej podstawową treścią jest dziś budowanie zdolności i kultury do zwyciężania, bowiem przeznaczeniem naszych żołnierzy nie jest bohaterska śmierć, lecz zwyciężanie - powiedział nowy szef Sztabu Generalnego.