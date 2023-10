Działania wojenne w Izraelu i Strefie Gazy powodują coraz większe zniszczenia. Liczba ofiar ataku Hamasu wzrosła do 900 Izraelczyków, co najmniej 2600 zostało rannych. Władze Strefy Gazy przekazały, że w izraelskich nalotach zginęło co najmniej 687 Palestyńczyków, a 3726 zostało rannych. Reuters podał, że Izrael odzyskał kontrolę nad granicą.

Izrael odzyskał kontrolę nad ogrodzeniem granicznym ze Strefą Gazy, które zostało naruszone przez palestyński Hamas - przekazał Reuters.

- W ciągu ostatniej doby nie odnotowano nowych prób sforsowania granicy przez terrorystów palestyńskich, ale nie można wykluczyć, że na terytorium Izraela ukrywają się członkowie Hamasu - podkreślił rzecznik IDF Daniel Hagari.

Jak dodano, armia izraelska uszczelnia barierę odgradzającą Izrael od Strefy Gazy.

Izraelskie wojsko ogłosiło, że powołało bezprecedensową liczbę 300 000 rezerwistów i nałożyło blokadę na Strefę Gazy. Może to oznaczać, że planuje atak naziemny w odpowiedzi na atak Hamasu - przekazał Reuters.

- Nigdy nie powołaliśmy tak wielu rezerwistów - zaznaczył Hagari. - Przechodzimy do ofensywy - podkreślił.

We wtorek rano przekazano, że przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem zostało zamknięte. Na krótko przed komunikatem o zamknięciu przejścia rzecznik Sił Obronnych Izraela sugerował mieszkańcom Strefy Gazy, by w warunkach wojny z Hamasem szukali schronienia w Egipcie.

Wojna w Izraelu. Bilans ofiar konfliktu wzrósł do 1,5 tysiąca

Izraelskie kanały telewizyjne podały, że liczba ofiar śmiertelnych ataku Hamasu wzrosła do 900 Izraelczyków, co najmniej 2600 zostało rannych, a dziesiątki wzięto do niewoli. Ministerstwo Zdrowia Gazy poinformowało, że w izraelskich nalotach zginęło już co najmniej 687 Palestyńczyków a 3726 zostało rannych.

W poniedziałek walki trwały do późnej nocy. Izrael oświadczył, że zaatakował cele w Strefie Gazy z morza i powietrza, w tym skład broni, który miał należeć do Islamskiego Dżihadu i Hamasu.

Reuters informuje, że uderzono w kilka siedzib bezpieczeństwa Hamasu i ministerstw, a ataki rakietowe zniszczyły niektóre drogi i domy. Izrael zbombardował także siedzibę prywatnej Palestyńskiej Telekomunikacji Co., co może mieć wpływ na usługi telefonii stacjonarnej, internetu i telefonii komórkowej. Palestyńskie media informują o atakach izraelskiego lotnictwa na szpitale i domy.

Wojna w Izraelu. Hamas wziął do niewoli ponad 100 osób

Rzecznik Hamasu Abu Ubaida zagroził, że Hamas dokona egzekucji na izraelskich jeńcach za każde izraelskie bombardowanie cywilnych obiektów bez ostrzeżenia.

Minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen powiedział, że w weekend Hamas wziął do niewoli ponad 100 osób podczas napadu na granicę.

Palestyńczycy donoszą, że odbierają telefony i wiadomości audio z telefonów komórkowych od izraelskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa, nakazujące im opuszczenie obszarów, głównie na północnych i wschodnich terytoriach Gazy, oraz ostrzegające, że będzie tam działać armia.

Rzecznik armii Izraela powiedział, że na południu Izraela, gdzie doszło do ataku Hamasu, żołnierze odzyskali kontrolę nad najechanymi społecznościami.