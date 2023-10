Około 200 turystów, w tym wycieczka szkolna, utknęły w Tel Awiwie. - Jesteśmy na lotnisku. Mogliśmy skorzystać z hotelu, ale dzieciaki czują się tu bezpiecznie - powiedział Polsat News Andrzej Wojtaszek, dyrektor szkoły w Chełmie. Opiekun szkolnej grupy dodał, że na miejscu kupują pożywienie, jednak "nie ma go za wiele". Przed 18 dwa samoloty C-130 Hercules wyleciały z Polski w kierunku Izraela.

Od soboty trwa atak Hamasu na Izrael, który zdecydował się na odwet. W ostrzelanej części kraju wciąż znajdują się Polacy, którzy czekają na powrót do kraju. To około 200 turystów, w tym dzieci z wycieczki szkolnej w Chełmie.

Redakcji Polsat News po południu udało się porozmawiać z dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Chełmie.

- Jesteśmy bezpieczni, jesteśmy na lotnisku Ben Guriona. Mogliśmy skorzystać z hotelu ze strony przewoźnika, ale dzieciaki po prostu (na lotnisku - red.) czują się tu bezpiecznie, bo mamy zapewnione schrony - powiedział dyrektor placówki Andrzej Wojtaszek.

Dodał, że na lotnisku "kupujemy sobie podstawowe jedzenie, aczkolwiek nie ma go za wiele, bo jest dużo ludzi".

- Mamy też wodę, którą dowiozła nam ambasada. No i czekamy na ewakuację, bo nasz lot nie został przeniesiony, a zupełnie zlikwidowany - powiedział dyrektor i opiekun wycieczki, która przebywa w Izraelu.

Herculesy lecą do Izraela

W niedzielę rano szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że dwa samoloty C-130 Hercules "lada chwila" wystartują po polskich turystów. Przed godziną 18 wyleciały w kierunku Izraela.

"Wojskowe Herculesy wyleciały do Izraela, by ewakuować naszych rodaków. Będziemy tam tak długo, jak będzie tego wymagała sytuacja. W operacji Neon biorą udział najlepsi polscy piloci. W gotowości pozostaje także zespół medyczny wojsk specjalnych" - napisał szef ministr.

W razie potrzeby, władze polskie zadeklarowały, że wyślą więcej maszyn. Chętnych, by wrócić do kraju, jest nawet do 400 obywateli.