- Uruchomiliśmy most ewakuacyjny, korzystając ze współpracy z Grecją - przekazał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że celem jest ewakuacja Polaków z Izraela, a na Krecie zgromadzono polski "potencjał wojskowy". Jak dowiedział się Polsat News, pierwszy samolot wojskowy poleci do Grecji po polskich turystów w poniedziałek po godz. 21:00.

W poniedziałek minister obrony narodowej powiedział o zadaniach i logistyce operacji Neon, w ramach której polscy żołnierze ewakuują Polaków z Izraela. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta po tym, jak w sobotę Hamas zaatakował Izrael.

- Kolejny samolot wylądował już w Tel Awiwie po polskich turystów - podkreślił Mariusz Błaszczak. - Chcę zapewnić, że będziemy tak długo prowadzić akcję ewakuacją, jak długo polscy turyści będą zainteresowani tą formą powrotu do naszego kraju - wskazał Błaszczak.

W niedzielę po Polaków poleciał rządowy Boeing 737 oraz dwa, transportowe Herculesy C-130.

Most ewakuacyjny przez Grecję

- Uruchomiliśmy także most ewakuacyjny, korzystając ze współpracy z Grecją. Otóż na Krecie, w porcie w Chanii jest zgromadzony nasz potencjał wojskowy. Tak, że będziemy prowadzili loty z Krety do Tel Awiwu, a potem w drugą stronę, z Tel Awiwu na Kretę i następnie do Polski - wyjaśnił Błaszczak

Wojsko Polskie uruchomi most ewakuacyjny dla polskich turystów z Izraela. Naszych rodaków będziemy transportowali na pokładach wojskowych samolotów na Kretę, skąd będą bezpiecznie wracali do kraju. pic.twitter.com/5y4NI6wHjU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 9, 2023

- Tak, żeby zmaksymalizować możliwość ewakuacji polskich turystów, żeby skrócić czas oczekiwania na pomoc - dodał.

I dwie CASY, na Kretę na tą chwilę pic.twitter.com/xphFpNapeK — Novationen (@Novationen) October 8, 2023

Wcześniej w aplikacjach śledzących ruch statków powietrznych internauci zauważyli, że samoloty C-295 należące do Sił Powietrznych RP udały się na Kretę.

Mariusz Błaszczak podziękował pilotom i wszystkim, którzy odpowiadają za organizację operacji Neon.