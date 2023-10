Scenarzyści stowarzyszeni w Gildii zatwierdzili nowy, trzyletni kontrakt z głównymi studiami. Zgodnie z nowym porozumieniem ma dojść do podwyżek płac. Uregulowano także kwestię związaną z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji.

We wtorek scenarzyści zatwierdzili umowę, która ma obowiązywać przez trzy lata. W nowym kontrakcie ustalono m.in. podwyżki aktualnego wynagrodzenia oraz częściowo uregulowano ochronę związaną z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. To prawdopodobnie całkowicie zakończy dyskusję między scenarzystami a studiami, jednak zatwierdzony kontrakt nie oznacza końca problemów branży filmowej.

Scenarzyści i aktorzy wyszli na ulicę

W maju rozpoczął się wielomiesięczny strajk w Hollywood. Scenarzyści domagali się od producentów filmowych i telewizyjnych m.in. zwiększenia wynagrodzenia i skrócenia przerw między kolejnymi epizodami, a także uregulowania kwestii zatrudnienia oraz zagadnień związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w branży filmowej.

To największy strajk w branży od 63 lat. W protestujących związkach zrzeszonych jest ponad 160 tysięcy twórców. - Bogaci są tylko aktorzy na samym szczycie. To może ułamek procenta. Pozostali muszą brać dodatkowe zajęcia, by się utrzymać - mówił w lipcu aktor Dawson Bloom.

Hollywood straciło miliardy dolarów przez strajki

Protesty spowodowały, że zamknięto wiele planów filmowych i telewizyjnych, a niektóre ze światowych premier były opóźnione. Strajk trwał do 27 września, jednak wiele produkcji filmowych wciąż pozostaje w zawieszeniu, ponieważ od lipca strajkują także aktorzy.

"Aktorzy mają oczekiwania, które nie są realistyczne. W destrukcyjny sposób dokładają jedynie do wyzwań, przed którym już stoi ta branża" - tłumaczył Bob Iger, szef studia Disney. Do tej pory nie udało się osiągnąć porozumienia na linii aktorzy - studia filmowe.

Protesty w Hollywood kosztowały kalifornijską gospodarkę prawie 6 mld dolarów.