Słynna włoska aktorka Sophia Loren przewróciła się w łazience w swojej rezydencji we Szwajcarii. Doznała poważnych obrażeń, w tym złamania kości udowej. Na razie lekarze zachowują "ostrożny optymizm" co do powrotu 89-latki do zdrowia. Przy jej łóżku czuwają dwaj synowie artystki.