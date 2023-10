We wsi Rogaszyce (powiat ostrzeszowski) doszło do tragicznego wypadku z udziałem nastolatków. Kierująca samochodem osobowym 19-latka straciła panowanie nad pojazdem i zjechała z drogi, samochód zaczął płonąć. Na miejscu zginął 17-latek, a dwie pozostałe osoby trafiły do szpitala.