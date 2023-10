20-letni kierowca bmw traci panowanie nad pojazdem, zjeżdża na lewe pobocze i uderza w drzewo. Na miejscu śmierć ponosi on i 19-letni pasażer. Drugi z pasażerów - 20-latek - zostaje ranny. Do takiego wypadku doszło w miejscowości Graniczna Wieś w powiecie gdańskim.

We wtorek wieczorem dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim został powiadomiony o wypadku drogowym, jaki miał miejsce w Granicznej Wsi.

Jako pierwszy na miejsce udał się patrol ruchu drogowego. Wstępne ustalenia mundurowych wskazywały na to, że 20-letni kierowca bmw - z nieustalonych przyczyn - na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu zginął on oraz jeden z pasażerów - 19-latek.

Drugi z pasażerów - 20-letni mężczyzna - został ranny. Zabrała go karetka pogotowia. Trafił do szpitala w Gdańsku.

Zabezpieczono wrak bmw

Policjanci pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu wypadku. Wraz z technikiem kryminalistyki wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu. Sporządzili szkic sytuacyjny, a także dokumentację fotograficzną. Zabezpieczyli też wrak bmw do dalszych badań.

Obecnie śledczy dokładnie badają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Mundurowi apelują

Funkcjonariusze przypominają o konieczności zachowania ostrożności podczas kierowania pojazdami. Skupienie na tym, co dzieje się na drodze, dostosowanie prędkości do własnych umiejętności, dyspozycji i warunków oraz rozwaga to podstawa bezpiecznej jazdy.

