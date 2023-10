Ośmiu różnych prezesów, osiem różnych programów, osiem partii. To prosta droga, by Polska stanęła na lata w miejscu i pogrążyła się w letargu – tak o ewentualnej koalicji partii opozycyjnych po wyborach mówi premier Mateusz Morawiecki.

PiS opublikowało w sobotę nowy spot, w którym pokazuje, czym grozi zwycięstwo opozycji i utworzenie – jak nazywają to rządzący - "koalicji chaosu".

Wybory parlamentarne 2023. Nowy spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. "Koalicja chaosu"

Na początku nagrania premier Mateusz Morawiecki wymienia kolejne ugrupowania – zarówno te większe, jak i te posiadające kilkuosobową reprezentację w parlamencie – które po wyborach zapowiadają utworzenie wspólnej koalicji.

- Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska, Partia Zielonych, Polska 2050, Unia Europejskich Demokratów, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Nowa Lewica. Wiecie, co to za lista? To przepis na chaos, na koalicję chaosu. Ośmiu różnych prezesów, osiem różnych programów, osiem partii. To przepis na to, żeby Polska stanęła na lata w miejscu i pogrążyła się w letargu. Wrócą problemy: bezrobocie, umowy śmieciowe, praca za 5 złotych – przestrzega szef rządu.

W dalszej części nagrania premier uspokaja jednak, że "jest lepszy plan – życie jak na Zachodzie bez tych wszystkich imigranckich problemów.

- To niższy wiek emerytalny, zakaz wyprzedaży majątku, ochrona Polski przed przymusową relokacją – wylicza, nawiązując do pytań, jakie zostaną postawione w ogólnokrajowym referendum w dniu wyborów.

– Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać koalicję chaosu. 15 października – tylko PiS – podsumowuje premier.

Premier będzie na debacie w TVP

Przypomnijmy, że szef polskiego rządu potwierdził swój udział w debacie wyborczej TVP. "Nie mogę się doczekać! Widzimy się w polskiej telewizji!" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Debata w Telewizji Polskiej odbędzie się w poniedziałek. W czwartek podczas spotkania z wyborcami w Rzeszowie swój udział potwierdził lider PO Donald Tusk i zaapelował o to samo do Jarosława Kaczyńskiego. - Może masz odwagę w swojej telewizji stanąć do debaty ze mną? Ja tam będę - podkreślił Donald Tusk.

Prezes PiS poinformował kilka godzin później, że ma wtedy spotkanie w Przysusze i woli spotkać się z ludźmi niż z "kłamczuchem". W piątek premier Mateusz Morawiecki przekazał w mediach społecznościowych, że to on będzie reprezentował obóz Zjednoczonej Prawicy.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia będzie reprezentował Trzecią Drogę w debacie TVP - poinformował w piątek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Krzysztof Bosak z Konfederacji podał na antenie Polsat News, że "prawdopodobnym jest, że to on będzie reprezentować to ugrupowanie w TVP". - Choć nie jest to całkowicie postanowione, przygotowuję się - zapowiedział w "Graffiti".

Lewicę będzie reprezentowała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

"Polska Wybiera" - cykl debat w Polsat News

W ostatnim tygodniu najgorętszej od dziesięcioleci kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu kanały informacyjne Polsatu przygotowały obszerną ofertę programów publicystycznych.

Wszystko w trzech kanałach telewizyjnych, portalu internetowym, trzech studiach, przy użyciu najnowocześniejszej technologii i z najlepszymi dziennikarzami.

Polsat News uznawany za najbardziej rzetelną stację informacyjną w Polsce jako jedyny będzie gościć liderów wszystkich ugrupowań i partii politycznych.

