Lewica przedstawiła w czwartek swoją reprezentantkę do debaty w Telewizji Polskiej. Będzie to posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. W debacie zmierzy się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim (PiS) i Donaldem Tuskiem (PO).

"Cieszymy się, że Lewicę na debacie będzie reprezentować Joanna Scheuring-Wielgus" - poinformowała w mediach społecznościowych Lewica. "Głos kobiet musi być słyszalny" - dodano. Posłanka będzie jedyną kobietą, która weźmie udział w debacie.



📣 Cieszymy się, że Lewicę na debacie będzie reprezentować @JoankaSW. Głos kobiet musi być słyszalny.



Kto weźmie udział w debacie?

Debata w Telewizji Polskiej odbędzie się w poniedziałek. W czwartek podczas spotkania z wyborcami w Rzeszowie swój udział potwierdził lider PO Donald Tusk i zaapelował o to samo do Jarosława Kaczyńskiego. - Może masz odwagę w swojej telewizji stanąć do debaty ze mną? Ja tam będę - podkreślił Donald Tusk.

Prezes PiS poinformował kilka godzin później, że ma wtedy spotkanie w Przysusze i woli spotkać się z ludźmi niż z "kłamczuchem". W piątek premier Mateusz Morawiecki przekazał w mediach społecznościowych, że to on będzie reprezentował obóz Zjednoczonej Prawicy.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia będzie reprezentował Trzecią Drogę w debacie TVP - poinformował w piątek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Krzysztof Bosak z Konfederacji podał na antenie Polsat News, że "prawdopodobnym jest, że to on będzie reprezentować to ugrupowanie w TVP". - Choć nie jest to całkowicie postanowione, przygotowuję się - zapowiedział w "Graffiti".

