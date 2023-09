Przeprosiny oraz wpłata pieniędzy na WOŚP - takie postanowienie sądu w trybie wyborczym usłyszał Jarosław Sellin. To pokłosie wpisu wiceministra kultury, który zarzucał Agnieszce Pomasce jazdę samochodem z obraźliwymi napisami wymierzonymi w rządzących. Polityk PiS zapowiada apelację.

- Sąd orzekł, że minister Jarosław Sellin musi mnie przeprosić i wpłacić pieniądze na WOŚP. Mam nadzieję że decyzja sądu sprawi, że ta kampania będzie ze strony polityków PiS mniej brutalna. My sprzeciwiamy się polityce uprawianej na hejcie, szczuciu i propagandzie - powiedziała przed budynkiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Agnieszka Pomaska.

Pomorska posłanka PO pozwała swojego rywala z okręgu - Jarosława Sellina - za internetowy wpis. Wiceminister kultury zarzucił w nim polityk poruszanie się pojazdem z obraźliwym napisem uderzającym w PiS.

"Złapana na gorącym uczynku, dwulicowa twarz Patologii Obywatelskiej Agnieszka Pomaska zamiast przeprosić i potępić hejt, wije się i odwraca kota ogonem. A jeszcze niedawno sprzeciwiała się mowie nienawiści. Tyle warte są ich słowa... Potwarz=Pomaska" - pisał wtedy Sellin.

Z miłością do... Jedynka @Platforma_org Agnieszka @pomaska i jej zwolennicy w akcji.

Tacy ludzie chcą rządzić Polską. Chyba sprezentuję jej kodeks ruchu drogowego. Bo na wychowanie już za późno. pic.twitter.com/5ob3quh3u7 — Jarosław Sellin (@JaroslawSellin) September 23, 2023

Wyrok w trybie wyborczym. Sellin zapowiada apelację

Z piątkowym orzeczeniem nie zgadza się polityk PiS. - Na pewno nie rozpowszechniałem nieprawdziwych informacji, co widać po zdjęciach oraz komentarzach do tych zdjęć (...). Odwołuję się. Zajmuje się tym mój pełnomocnik. Z komentarzem wstrzymam się do prawomocnego postanowienia sądu - powiedział w rozmowie z "Zawsze Pomorze" wiceminister kultury.

Postępowanie przed sądami w trybie wyborczym jest natychmiastowe - wymiar sprawiedliwości ma 24 godziny na rozpatrzenie takiego wniosku. W ciągu kolejnej doby od wydania decyzji strony postępowania mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.



Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje medium, w rozumieniu prawa prasowego, w której ma nastąpić publikacja oraz termin publikacji.