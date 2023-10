Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przebywa z wizytą na Śląsku.

- Jesteśmy nastawieni na spokojną rozmowę o tym, co można zrobić dla Polski i dla Śląska. Uczymy się od was szacunku do pracy, to jest dla nas ważna lekcja płynąca z waszych gorących serc - mówił na spotkaniu z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.

Wybory 2023. "Konkretny program na sto dni"

Jak podkreślił, jego partia "ma konkretny program na sto dni rządzenia".

- Znajdują się tam też istotne dla Śląska punkty, chcemy tu tworzyć nowe miejsca pracy. Mamy szacunek do tradycji tej ziemi. Nie dajcie sobie państwo wmówić, że jest jakakolwiek sprzeczność w szukaniu rozwiązań do walki z kryzysem klimatycznym a dbaniem o tradycję i miejscami pracy - zaznaczył Trzaskowski.

Dodał, że "PiS chce nas dalej dzielić".

- Z tamtej strony jest chęć dalszego kłamstwa, siania nienawiści, manipulacji. Oni zajmują się Donaldem Tuskiem i KO, ostatnio również koleżankami i kolegami z innych opozycyjnych partii. Widzą, że naprawdę idziemy po zwycięstwo. Idziemy z pokorą, bo wiemy, jak trudne zadanie przed nami. Chcemy odzyskać zdolność rozmowy spokojnej o tym, co nas łączy i o wyzwaniach stojących przed nami - mówił.

Trzaskowski potwierdził, że chce rozmawiać o przyszłości.

- Brawa dla mieszkanek i mieszańców Śląska, że nie poddajecie się propagandzie, że chcecie budować, a nie niszczyć - podkreślił.

Jego zdaniem te wybory "są o naszej wolności osobistej". - Nigdy bym nie śmiał komukolwiek w Polsce powiedzieć, jak ma wyglądać jego rodzina - kontynuował prezydent Warszawy.

Wybory 2023. Debata w TVP. "Prezes PiS jest odklejony"

Po wystąpieniu Trzaskowskiego, dziennikarz Polsat News zadał pytanie o to, dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce wziąć udziału w debacie TVP.

- Chyba to jest jasne. Nie ma on pojęcia, jak wygląda życie w Polsce, jak wygląda życie Polek i Polaków. Jest kompletne odklejony od rzeczywistości. Od 20 lat chyba nie był sam na spacerze, w sklepie. Jak ma rozmawiać z obywatelkami i obywatelami, jak wokół niego są kordony policji? Miejsce, w którym żyje odgrodzone jest kordonami mundurowych. Boi się on konfrontacji z Polakami, boi się również i debaty z Donaldem Tuskiem - stwierdził Trzaskowski.