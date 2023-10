- To nasza główna broń, aby zrealizować ten podstawowy scenariusz, na który mamy szansę: przełamać klątwę - rządzić trzecią kadencję i zmienić Polskę nie do poznania - mówił Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Mysłowicach. Premier przedstawił trzy możliwości, związane z wynikami wyborów. Jednym ze scenariuszy jest zwycięstwo opozycji. - Panie Boże, broń nas przed nim - powiedział szef rządu.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił trzy scenariusze, do których może dojść po wyborach 15 października. Pierwszym z nich jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, które daje możliwość kontynuowania dotychczasowej polityki ugrupowania, a drugim jest zwycięstwo PiS, ale bez możliwości szybkiego utworzenia rządu.

M. Morawiecki w Mysłowicach: Mamy szansę przełamać klątwę

Trzecią opcją jest zwycięstwo opozycji. - Panie Boże, broń nas przed nim ze wszystkich sił - powiedział premier, komentując ten scenariusz. Wobec tego wezwał wyborców, aby na ostatniej prostej politycznego wyścigu "dotarli do głębokiego narodu". Poprosił, by wykonywali oni telefony do członków rodziny, by przekonywali ich do głosowania na PiS.

- Wykonajcie taką pracę, bardzo was o to proszę. To nasza główna broń, aby zrealizować ten podstawowy scenariusz, na który mamy szansę: przełamać klątwę - rządzić trzecią kadencję i zmienić Polskę nie do poznania - powiedział Morawiecki.

Natomiast w drugim ze scenariuszy, w którym PiS miałby za mało mandatów, by szybko stworzyć rząd, jego zdaniem Polsce groziłyby przyspieszone wybory, paraliż decyzyjny czy trudności w podejmowaniu decyzji. Dodał, że "należy zrobić wszystko, aby uniknąć takiej sytuacji". Podobnie w przypadku wygranej opozycji. Jego zdaniem jest ona "skłócona ze sobą i prezydentem".

- Nie mamy wtedy szans na kontynuowanie tego, co tak pięknie udało się zmienić w Polsce w ostatnich latach - stwierdził szef polskiego rządu.

Premier Mateusz Morawiecki poruszył również kwestię paktu imigracyjnego. Polityk podkreślił, że "wielu premierów narzeka na bezpieczeństwo w swoich własnych krajów, bo wpuścili nielegalnych imigrantów pod dyktando Brukseli i Berlina", dlatego on zapowiedział "twarde weto" w tej sprawie.





Morawiecki stwierdził również, że "stawką przyszłych wyborów będzie bezpieczeństwo". Odniósł się też do kwestii strategii obrony Polski na linii Wisły, którą nazwał "linią zdrady Tuska", i zaapelował o kultywowanie dziedzictwa Solidarności oraz Jana Pawła II.