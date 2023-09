"Herr Donald, zostawiłeś Polskę, by za duże pieniądze służyć niemieckim interesom w Brukseli. Nie graj cwaniaka" - stwierdził Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na wpis Donalda Tuska. Wcześniej szef PO skomentował medialne doniesienia dotyczące majątku premiera i jego żony. "Sto milionów do przodu, gdy wokół wojna, pandemia i drożyzna, to jest naprawdę imponujące osiągnięcie" - podkreślił.