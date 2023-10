Otwierając sobotnią konwencję Lewicy rzecznik prasowy ugrupowania Marek Kacprzak poinformował, że prezydent Aleksander Kwaśniewski w związku z koniecznością odbycia pilnego zabiegu w szpitalu nie pojawi się osobiście.

- Prezydent bardzo chciał być osobiście. Widziałem się z nim, ogląda nas. Już od kilku dni mówi o tym, że jest poważnie chory - przekazał prowadzący.

ZOBACZ: Aleksander Kwaśniewski w "Gościu Wydarzeń": Mamy czas niebezpiecznego chaosu

- Mam prośbę, jeśli to ogląda, niech usłyszały, że jesteście i życzycie mu zdrowia i go pozdrawiacie. Z całego serca go powitajcie - poprosił. Z sali rozległy się wówczas okrzyki "Olek! Olek!".

NA ŻYWO | Wielka Konwencja Lewicy w Będzinie #SerceMamPoLewej https://t.co/T6uE7CFjgx — Lewica (@__Lewica) October 7, 2023

- Zapowiadając te wydarzenie obiecywaliśmy, że usłyszymy głos Aleksandra Kwaśniewskiego. I ten głos za chwilę usłyszymy - powiedział prowadzący i poinformował publiczność, że prezydent nagrał wcześniej specjalne wideo.

Prezydent Kwaśniewski przebywa w szpitalu

Na nagraniu Aleksander Kwaśniewski podkreślił swoje poparcie w nadchodzących wyborach dla komitetu Lewicy.



- Zawsze głosowałem na Lewicę, serce mam po lewej stronie. I uczynię to raz jeszcze z przekonaniem, z pewnością, że to dobrze ulokowany głos. Że polska demokracja potrzebuje posłanek i posłów lewicy - mówił.

Jak dodał Lewica "to nadzieja na dobrą polską demokrację". - Głos oddany na Lewicę to głos oddany na nadzieję, że Polska może wyjść z tego zakrętu, na którym była przez osiem lat za rządów PiS - dodał.

ZOBACZ: Kwaśniewski: Grupa Wyszehradzka to wydmuszka. Machnąłbym na nią ręką

- Lewica jest gwarantem praw kobiet, świeckiego państwa, rozwoju usług publicznych, dobrej edukacji, lepszej ochrony zdrowia, w rozwiązywaniu problemów ludzi niepełnosprawnych i starszych, w budowaniu żłobków i przedszkoli - podkreślił były prezydent.

Do nieobecności Kwaśniewskiego na konwencji odniósł się również jeden z Liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

- Panie prezydencie, drogi Aleksandrze. Byłeś najlepszym prezydentem w naszym kraju. Wiem, że jesteś w szpitalu, bo rozmawiamy często. Naprawdę życzymy ci zdrowia. Chcieliśmy, żebyś prowadził nas bezpośrednio, ale wiemy, że prowadzisz nas nawet stamtąd. Bo chcemy takiego przywództwa - zaznaczył polityk.