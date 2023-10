Skarga ws. referendum. Jest decyzja Sądu Najwyższego

"Odmowa odebrania którejkolwiek karty do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu lub w referendum ogólnokrajowym musi być odnotowywana w spisie wyborców, gdyż tylko to pozwoli prawidłowo rozliczyć się przez obwodową komisję wyborczą z liczby otrzymanych kart do głosowania" - wynika z wyroku Sądu Najwyższego. Skargę do SN ws. referendum złożyła Trzecia Droga.