⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW‼️



💨SILNY WIATR 1°



Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków zach.

🕔Do jutra do 17:00.

⚠️Wydane są ostrzeżenia 1 i 2°⚠️.



▶️https://t.co/R6gZOAwtKk#IMGW pic.twitter.com/VzARRpTUkD