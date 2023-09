W tym roku jesień astronomiczna i kalendarzowa przypada w ten sam dzień - 23 września. Zaraz po niej ma nadejść jesień termiczna i gwałtowne ochłodzenie.

Prognoza pogody na początek jesieni

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazali prognozy na najbliższe pięć tygodni. Według nich już 25 września temperatura może spaść z nawet 28 st. C. do 13 st. C..



W kolejnych tygodniu - tj. 02.10. - 08.10. - temperatura będzie oscylowała wokół 13 stopni w centrum kraju, 12 na północy i do 10 stopni na południu. Synoptycy poinformowali także o "większym prawdopodobieństwie wystąpienia przymrozków".

Prognoza średniej temperatury🌡️ powietrza na nadchodzące pięć tygodni sugeruje, że termiczna jesień zawita w kraju z początkiem października. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (nie dotyczy obszarów górskich) nadal w prognozie widoczne w drugiej połowie… pic.twitter.com/HLxYdlW14g — IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) September 20, 2023



Kolejne tygodnie mają być coraz chłodniejsze. W połowie października temperatura ma spaść do 7 st. C. na południu kraju i do 8 st. C. na północnym-wschodzie. Najzimniejszy ma się okazać ostatni tydzień miesiąca. W centrum kraju, w dzień, temperatura może osiągnąć 8 st. C., na północy 6 st. C., a na południu spadnie nawet do 5 st. C.

Wzrośnie także prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków.

Jesień 2023. Gorący wrzesień ustąpi chłodnemu październikowi

Ochłodzenie może dać odczuć się we znaki, ponieważ nastąpi od razu po najcieplejszym w historii wrześniu.

🇵🇱Trwający wrzesień 2023 prawdopodobnie zostanie najcieplejszym wrześniem w historii pomiarów w Polsce.

🌎Globalnie jeszcze nigdy anomalia średniej temperatury powietrza w odniesieniu do normy klimatologicznej nie była tak duża jak we wrześniu 2023.#IMGW #klimat pic.twitter.com/rMHAucI4Ob — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 20, 2023



Największe anomalie odnotowane zostały na Śnieżce. Obecna średnia jest o 4,7 stopnia większa niż średnia z ostatnich trzech dekad.