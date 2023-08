Ulewne deszcze nie przestają nawiedzać kolejnych regionów Polski. "Nasze służby w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowały ponad 650 interwencji w całym kraju" - alarmuje premier Mateusz Morawiecki, przestrzegając przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. W Wielkopolsce wystąpiły już pierwsze podtopienia. To m.in. właśnie tam obowiązują w niedzielne popołudnie alerty trzeciego stopnia.

Alerty nawet trzeciego, najwyższego stopnia, które wydał IMGW, obowiązują w niedzielne popołudnie niemal w całej Polsce. Jak czytamy, prognozowane są m.in. "gwałtowne wzrosty stanów wody, przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo również alarmowych".

Dodatkowo synoptycy państwowego Instytutu nie wykluczają podtopień "w obszarach występowania szczególnie intensywnych opadów możliwe są podtopienia".

Dwa potężne niże: genueński Zacharias (z prawej) i atlantycki Yves zmierzają sobie na spotkanie. pic.twitter.com/U8siV2FdpQ — meteoprognoza.pl🇵🇱 (@MeteoprognozaPL) August 6, 2023

Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem

Pojawiły się też informacje o zagrożeniach meteorologicznych. Najwięcej deszczu może spaść w Poznaniu i okolicznych wielkopolskich powiatach. Tam alert ma najwyższy status, a tym samym sytuacja jest potencjalnie najgroźniejsza.

#IMGWlive 06.08 | 13:35



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE



Intensywne opady deszczu 3°



Dotychczasowa suma opadów wyniosła miejscami od 50 mm do 80 mm, a całkowita suma opadów w czasie obowiązywania ostrzeżenia wyniesie od 80 mm do 110 mm.#IMGW pic.twitter.com/z6XfXHZZxr — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 6, 2023

Ostrzeżenia trzeciego stopnia wydano też dla miejsc na Dolnym Śląsku. "Na Ślęzie i w Białobrzeziu stan wody wzrasta w strefie powyżej stanu alarmowego. Spływ wód opadowych będzie powodował dalsze wzrosty stanów" - podał Instytut.

#IMGWlive 06.08 | 13:45



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE



Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych 3°



Na Ślęzie, w Białobrzeziu, stan wody wzrasta w strefie powyżej stanu alarmowego. Spływ wód opadowych będzie powodował dalsze wzrosty stanów wody.#IMGW pic.twitter.com/tNrsjegJ4k — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 6, 2023

"Prognozuje się silny wiatr w porywach do 85 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek w porywach do 100 km/h, możliwe porywy do 110 km/h. Początkowo wiatr z północy, nad ranem w poniedziałek skręcający na zachód" - alarmuje IMGW.

#IMGWlive 06:08|12:15



Aktualnie obowiązujące ostrzeżenia hydrologiczne 1° i 2°⚠️



Prognozowane są gwałtowne wzrosty stanów wody, przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo również alarmowych.



W obszarach występowania szczególnie intensywnych opadów możliwe są podtopienia. pic.twitter.com/LgaIzrz32d — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 6, 2023

Premier spotkał się z wojewodami. Przestrzega przed ulewnym deszczem

Na niepokojące zjawiska pogodowe zareagował także premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że w związku z ulewnymi burzami odbył dziś rano rozmowy z wojewodami z Polski południowej.

"Stany ostrzegawcze rzek zostały przekroczone szczególnie na południowym zachodzie kraju: na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Nasze służby monitorują sytuację, szczególnie pod kątem możliwych podtopień i powodzi. Ulewne deszcze będą z nami przez najbliższe godziny. Szczegółowe informacje są udzielane przez wojewodów i PSP" - oświadczył na Twitterze.

Od kilkunastu godzin w całej Polsce padają ulewne deszcze. Nasze służby w ciągu ostatnich 24h odnotowały ponad 650 interwencji w całym kraju.



W związku z sytuacją odbyłem dziś rano rozmowy z wojewodami z Polski południowej: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 6, 2023

Szef rządu zaapelował też o ostrożność i uwzględnienie sytuacji pogodowej w niedzielnych planach.

W Wielkopolsce są już pierwsze przypadki, gdzie woda zalewa posesję. Zdjęcie jednej z nich - z miejscowości Rokietnica - opublikowała w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz.

