Na południu Europy wciąż jest upalnie. Mimo że październik dopiero się rozpoczął, to juz padły rekordowe temperatury w Hiszpanii i Portugalii, gdzie temperatura przekracza 37 stopni Celsjusza.

Od niedzieli najwyższą temperaturę na południu Europy pokazały termometry w Badajoz i w Montoro w południowej Hiszpanii. Zarejestrowano tam ponad 38 st. C.

Upały w Europie. Gdzie padły rekordy?

Dotychczas największy upał na terenie Hiszpanii kontynentalnej odnotowano w kurorcie Marweja dziewięć lat temu. Słupki rtęci pokazywały wówczas 37,5 stopnia.

Rekord padł także w Portugalii. Odnotowano tam niespotykaną w październiku temperaturę 37,3 st. C. To o ponad stopień więcej niż dotychczas. W porównaniu do średniej temperatury notowanej w ciągu ostatnich dwóch dekad w październiku obecna fala upałów przyniosła temperatury wyższe nawet o kilkanaście stopni.

Wysokie jak na jesień temperatury mamy również w Polsce. Jak prognozuje pogoda Interii wtorek będzie najcieplejszym dniem w tym tygodniu. W najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet 27 st. C. W kolejnych dniach będzie około 20 stopni.

To lato było najcieplejszym odkąd tylko zaczęto prowadzić pomiary. We wrześniu temperatura za oknami dochodziła do 30 stopni Celsjusza. Belgia przeżywała swoją pierwszą w historii falę upałów, równie gorąco było w sąsiedniej Holandii.

Gwałtowność występujących zjawisk pokazuje, że czas na wprowadzanie zmian się kończy. - My musimy działać tu i teraz - ostrzegał na antenie Polsat News Mirosław Proppé, prezes WFF Polska.