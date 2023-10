Zaświadczenie do głosowania poza miejscem zamieszkania cieszy się dużą popularnością. Do urzędów zgłasza się coraz więcej osób, ale - jak przekonuje burmistrz stołecznego Śródmieścia - na petentów czekają specjalnie wydzielone stanowiska, zaś sama procedura jest bardzo prosta.

- Już teraz w stosunku do poprzednich wyborów podwoiła się liczba osób pobierających zaświadczenia uprawniające do głosowania poza miejscem zamieszkania - podkreśla w rozmowie z reporterką Moniką Miller Aleksander Ferenc, burmistrz dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

- To tysiące ludzi w skali miasta - dodaje.

Jak zauważa, w tym roku zwiększyła się liczba osób rejestrujących się jako wyborcy.

WIDEO: Rozmowa z burmistrzem dzielnicy Śródmieście

- Zgłaszają się też osoby, które chyba do tej pory nie głosowały. Pytają o to, gdzie i na jakich zasadach mogą głosować. Przychodzą po podstawowe informacje - mówi Ferenc.

Wybory 2023. Zaświadczenie do głosowania

Adam Ferenc podkreśla, że w urzędzie przygotowano specjalnie wydzielone stanowiska, przy których można uzyskać zaświadczenie.

Cała procedura nie trwa długo, a zaświadczenie wydawane jest od ręki. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście w urzędzie gminy, na obszarze której wyborca będzie przebywać w dniu wyborów, lub przez ePUAP. Sam dokument zaświadczenia należy odebrać z urzędu.

- Zapraszamy do 12 października po zaświadczenia, do dowolnego urzędu dzielnicy do godziny 18:00 - podsumowuje Aleksander Ferenc.

