Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają swoją konwencję w Katowicach jako "najważniejsze wydarzenie" tegorocznej kampanii wyborczej.

- Nasz lider Jarosław Kaczyński będzie przypominał, jaka jest stawka tych wyborów. Suwerenność Polski oraz bezpieczeństwo rodaków są najważniejsze. Trzeba wziąć także udział w referendum, aby Polacy jasno opowiedzieli się, jakiej przyszłości oczekują - zapowiadała europoseł i była premier Beata Szydło.

Konwencja PiS w Katowicach. Czego możemy się spodziewać?

O wydarzeniu poinformował jako pierwszy rzecznik PiS Jarosław Bochenek. "Przed nami ostatnia prosta do historycznego zwycięstwa 15 października" - napisał w mediach społecznościowych. Konwencja odbędzie się pod głównym hasłem wyborczym PiS "Bezpieczna Polska".

Przed nami ostatnia prosta do historycznego zwycięstwa 15 października😃🧡 W najbliższą niedzielę spotykamy się w katowickim "Spodku"! W jedności siła✌️ Obronimy swoje prawa i #BezpiecznaPrzyszłosćPolaków 💪Do zobaczenia na #KonwencjaPiS ! Czas na pełną mobilizację💪🇵🇱 Zapraszamy… pic.twitter.com/NzUUXEK30Y — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) September 28, 2023

O tym, co zostanie zaprezentowane na konwencji PiS mówił także na antenie TVP rzecznik rządu Piotr Müller.

- My sprawy programowe już zaprezentowaliśmy, w związku z tym nie spodziewajmy się tam kwestii programowych. One będą podsumowane. Natomiast jest to typowa konwencja mobilizacyjna dla naszych struktur, dla całej partii, naszych sympatyków w całej Polsce - stwierdził.

ZOBACZ: Eksperci o konwencjach wyborczych i kongresach. Wskazali najmocniejsze i najsłabsze strony wystąpień

- Myślę, że to, w co należy mocniej zainwestować, to chociażby kwestie związane z programem mieszkaniowym. On akurat w tym roku się mocniej rozwija, więc efekty tego będą widoczne w następnych latach. Następną rzeczą jest konsekwentna polityka bezpieczeństwa państwa - zaznaczył.

Dodajmy, że w tym samym czasie odbywa się wydarzenie największego politycznego konkurenta partii rządzącej. O godzinie 12:00 w Warszawie ruszy "Marsz Miliona Serc" zorganizowany przez Donalda Tuska.

Polsatnews.pl