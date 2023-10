Organizacja non-profit Wschód opublikowała w swoich mediach społecznościowych spot dotyczący praw kobiet. Nagranie "Cicho już byłyśmy" jest wyrazem sprzeciwu wobec zabierania praw kobiet przez organy rządzące. Grupa zaapelowała tym do wszystkich pań, by wzięły udział w nadchodzących wyborach.

Wśród wymienionych wystąpień znalazły się rozpoznawalne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o "dawaniu w szyję", albo Janusza Korwin-Mikkego, który stwierdził, że "kobieta jest czymś pośrednim między mężczyzną a dzieckiem".



"Nie będziemy dalej patrzeć, jak starsi panowie decydują za nas. Głos kobiet i dziewczyn musi wreszcie być usłyszany, bo to my stanowimy 52 proc. społeczeństwa" - napisała organizacja pod opublikowanym spotem.

— WSCHÓD (@wschod_) October 2, 2023

Wymowny gest

W ostatniej scenie filmu widać, jak grupa kobiet w wymownym geście oznaczającym uciszenie kładzie środkowy palec na swoich ustach.



Działaczki fundacji zapewniły, że 15 października pójdą na wybory i zaapelowały do każdej kobiety, by zrobiła to samo i rozważnie oddała swój głos. "Idziemy na wybory, bo cicho już byłyśmy. A Ty?" - napisano.



Organizacja Wschód działa od połowy 2022 roku. O swojej misji pisze tak: "Wschodzące słońce zwiastuje nowy dzień. My walczymy o to, żeby był godny i bezpieczny - dla każdej i każdego. Dążymy do powstrzymania bieżących kryzysów i wprowadzenia uczciwych zmian, które zapewnią podstawowy dobrostan wszystkim osobom w naszym kraju i regionie".