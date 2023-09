- Do poniedziałku wyborcy z niepełnosprawnością mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego - powiedziała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak na konferencji na temat kalendarza wyborczego. Dodała, że dotyczy to także zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Szefowa KBW zaapelowała, by nie odkładać tych czynności na ostatnią chwilę.

- W najbliższy poniedziałek, 2 października, upływa termin na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - przypomniała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

- Wniosek należy złożyć do właściwego komisarza wyborczego, jeśli osobom będzie łatwiej złożyć go w urzędzie gminy, to taki wniosek zostanie poprzez urzędnika wyborczego przekazany komisarzowi wyborczemu. W związku z tym można wybrać miejsce, w którym wniosek zostanie złożony - zaznaczyła.

Na konferencji prasowej szefowa KBW przypomniała także inne ważne terminy kalendarza wyborczego.

- Również w przyszły poniedziałek upływa termin na zgłaszanie zamiaru skorzystania z transportu do lokalu wyborczego. Takie uprawnienie przysługuje wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - dodała. Szefowa KBW wskazywała, że w tej sprawie wyborcy muszą zgłaszać się bezpośrednio do swojej gminy.

Wybory parlamentarne 2023. Ważne terminy z kalendarza wyborczego

Magdalena Pietrzak podkreśliła, że w piątek, 6 października upływa termin na zgłaszanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Jak zaznaczyła, taki wniosek składa się do urzędu gminy.

- Z kolei do 10 października wyborcy mogą składać wnioski o ujęcie w spisie wyborców poza granicami Polski. Są trzy sposoby na złożenie wniosku: przy użyciu usługi e-Wybory, poprzez złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem, poprzez złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem podpisanego własnoręcznie wniosku - powiedziała.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego przypomniała o zbliżających się ważnych terminach dla tych, którzy zamierzają głosować poza miejscem stałego zamieszkania.

- Wniosek o zmianę miejsca do głosowania należy złożyć do 12 października - powiedziała. - Można to zrobić na piśmie do urzędu gminy właściwego dla wybranego obwodu głosowania lub przez konto na profilu zaufanym - dodała urzędniczka.

Wybory parlamentarne 2023. W całym kraju utworzono 31 073 obwodów głosowania

Szefowa KBW przypomniała, co należy zrobić, aby zagłosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

- Wyborca do 12 października musi złożyć wniosek o zaświadczenie w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek składa się na piśmie w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie uprawnia do oddania głosu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim - poinformowała.

Szefowa KBW zaznaczyła, że jeśli mamy to zaświadczenie, nie wolno go zgubić. - Bez tego zaświadczenia nie zagłosujemy w ogóle - podkreśliła.

Magdalena Pietrzak zaapelowała o to, by jak najszybciej wystąpić o zaświadczenie o prawie do głosowania i nieodkładanie tego na ostatnią chwilę.

- Z doświadczenia wiemy, że przed samymi wyborami tych osób jest bardzo dużo, dlatego zachęcam, żeby już w tej chwili o takie zaświadczenia wystąpić - powiedziała.

W październikowych wyborach parlamentarnych w całym kraju utworzono 31 073 obwodów głosowania - poinformował szefowa KBW. Jak dodała, to o ponad 3500 więcej, niż w wyborach do Sejmu i Senatu cztery lata temu.

Magdalena Pietrzak przekazała, że 97 proc. obwodowych komisji wyborczych powołano w maksymalnym składzie.

- W całej Polsce w komisjach będzie pracować blisko 260 tys. osób - dodała. - W tym roku komitety wyborcze wykazały się aktywnością i nie było problemów z obsadzeniem obwodowych komisji wyborczych, co zdarzało się w poprzednich wyborach - powiedziała szefowa KBW.

Jak powiadomiła Magdalena Pietrzak, wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach w jednym z 402 obwodów głosowania. - To większa liczba niż cztery lata temu. W 2019 r. głosowanie odbyło się w 320 obwodach - wyjaśniła.

Szefowa KBW przypomniała także, że każdy wyborca może sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców przez stronę gov.pl. Wyborca znajdzie tu informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania. Sprawdzi też swoje dane przechowywane w rejestrze.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Tego samego dnia odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Głosowanie będzie odbywało się w tych samych lokalach wyborczych, przy użyciu jednej urny.