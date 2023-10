Minister Zbigniew Ziobro wypowiedział się na temat afery "Pandora Gate" dotyczącej nieodpowiednich zachowań youtuberów wobec małoletnich dziewczyn. "Zero tolerancji wobec pedofilii, wobec przestępstw seksualnych wobec dzieci, gdziekolwiek one miałyby miejsce" - zaznaczył.

Minister Ziobro przekazał, że dzieci muszą być bezwzględnie chronione w każdych okolicznościach.



- Musimy chronić dzieci przed zjawiskami przestępczymi, zwłaszcza tymi, które są związane z nadużyciem seksualnym, wykorzystaniem pewnej relacji, ufności, naiwności dziecka do tego, by potem robić mu krzywdę, deprawować, niszczyć poczucie własnej wartości i powodować daleko idące szkody mogące rzutować na cały rozwój dziecka i na całe życie człowieka - powiedział.

- Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, żeby polskie państwo w sposób zdecydowany mogło reagować, odstraszać ewentualnych chętnych do naśladowania tych sprawców - stwierdził.

Zawiadomienie ws. "Pandora Gate". "Działania prokuratury są bardzo intensywne"

Zaznaczył także, że jest to sygnał dla rodziców, którzy mogą liczyć na to, że ich dzieci będą bezpieczne w internecie. Powiedział, że jako ojciec przekazuje, iż dzieci powinny być monitorowane, by było wiadome, jakie treści do nich docierają.



- Po złożeniu zawiadomienia przez pana ministra skontaktowałem się z panem prokuratorem regionalnym w Warszawie i wydałem polecenie, by w tej sprawie były wprowadzone bardzo intensywne czynności śledcze w ramach postępowania, które bezpośrednio będą przez pana prokuratura regionalnego nadzorowane - mówił. - Tak bulwersująca sprawa nie mogła mieć innego finału - dodał.

Minister został zapytany o pracę Państwowej Komisji ds. Pedofilii, która wciąż działa w niepełnym składzie.

- Nie wiem, na czym miałaby polegać pretensja do prokuratury, że komisja nie została powiadomiona. My powiadomiliśmy komisję i sami zostaliśmy powiadomieni za sprawą pewnych doniesień medialnych - przekazał minister.

- Ja odpowiadam za działania prokuratury i jeśli o nią chodzi, działa ona bardzo intensywnie - doprecyzował.

Politycy w sprawie "Pandora Gate". "To skandaliczna sytuacja"

Wcześniej sprawę skomentował także Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta na antenie Polsat News. - To skandaliczna sytuacja, przejrzałem informacje na ten temat. Tu jest pole do działania prokuratury i postawienia ewentualnych zarzutów wszystkim tym, którzy dopuścili się takich czynów - zaznaczył w programie "Graffiti".



Z kolei w czwartek rano przed siedzibą Państwowej Komisji ds. Pedofilii swoje stanowiska przekazali Aleksandra Gajewska i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.

- To rzecz kuriozalna, że po raz kolejny to dziennikarze odkrywają wielką aferę, że państwo polskie, które tak dużo mówi o bezpieczeństwie, nie zapewnia tego bezpieczeństwa. Nie zapewnia bezpieczeństwa granic, bezpieczeństwa wizowego i okazuje się, że dzieci w internecie również nie są bezpieczne - zaznaczył Kropiwnicki.

Afera na YouTubie. Mieli kontakty z małoletnimi dziewczynami

Afera została nagłośniona po filmie Sylwestra Wardęgi zatytułowanego "Pandora Gate". Dotyczy on nieodpowiednich zachowań polskich youtuberów, którzy wysyłali niestosowne, obraźliwe wiadomości do niepełnoletnich dziewczyn. Film ujawnił zachowania Stuarta Burtona. W rozmowach tzw. Stuu miał przekonywać nastolatkę do wysyłania "miłych zdjęć" i posługiwać się aluzjami seksualnymi.



W aferę zamieszani są m.in. Gargamel, czy Krzysztof Gonciarz. Udostępnione w sieci materiały wykazały rozmowy youtuberów i krzywdzące zachowania względem małoletnich dziewczyn.