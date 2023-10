R. Trzaskowski: Jakby Kaczyński tutaj wszedł, zobaczyłby miliony Tusków

- Oni marnują cały czas wasz wysiłek, wysiłek ostatnich 30 kilku lat i ostatnich miesięcy. Marnują go, a powinniśmy go użyć, by Polska była silniejsza i bezpieczna - mówił o obozie władzy prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski podczas wiecu w Lęborku. Zdaniem polityka Polska nie jest już "zapleczem Unii Europejskiej". ale nie wykorzystuje tego.

W trakcie przemówienia w Lęborku (woj. pomorskie) wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił, że "Unia Europejska znowu przyśpiesza, chce się modernizować, zapewniać nowe miejsca pracy, walczyć z kryzysem klimatycznym, wprowadzać nowe technologie, rozwijać rolnictwo".

- Polska naprawdę, dzięki waszej ciężkiej pracy miała szansę być w pierwszej lidze. Dzisiaj ta szansa jest kompletnie marnowana. Niestety, ale ale dzisiaj jeżeli ktoś ze strony rządzących jest twardy, to jest twardy tylko tutaj (w Polsce - red.). Tutaj walą pięścią w stół, wykrzykują swoje frazesy, obrażają wszystkich, szukają wrogów - mówił.

Dodał, że w ostatnim czasie rządzący "potrafili się pokłócić nawet z Ukrainą" choć "Ukraińcy oczywiście przesadzili".

Rafał Trzaskowski: Oni cały czas marnują wasz wysiłek

- Żeby zmarnować ten wasz wysiłek, nasz wspólny wysiłek solidarności, tylko po to, aby zarobić kilka punktów wyborczych to jest coś nieprawdopodobnego. Oni marnują cały czas wasz wysiłek, wysiłek ostatnich 30 kilku lat i ostatnich miesięcy. Marnują go, a powinniśmy go użyć, by Polska była silniejsza i bezpieczna - tłumaczył Rafał Trzaskowski.

Podkreślił, że nie chodzi tylko o bezpieczeństwo wyrażane w liczbie wyrzutni lub czołgów, a m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i rozwoju technologii.

- My już przestaliśmy być zapleczem Unii Europejskiej. Zwalczyliśmy, dzięki wam, te kompleksy. Tylko oni są zakompleksieni, wy już nie jesteście - podkreślił.

- Dzisiaj ta szansa może zostać zmarnowana. Dlatego musimy iść 15 października na wybory - dodał.

Rafał Trzaskowski: On widzi wszędzie miliony Tusków

Prezydent Warszawy stwierdził, że obecna władza jest "odklejona od rzeczywistości". Następnie nawiązał do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

- Człowiek biedny, odklejony od rzeczywistości, nic nie rozumie. Nie był w sklepie, nie był na spacerze. Jemu się wydaje, że ciągle jest w okopach i walczy, że ciągle nam Niemcy zagrażają, podchodzą pod jego dom. Jemu się wydaje, że w krzakach siedzą wrogowie. On widzi miliony Tusków wszędzie. Jakby tutaj wszedł, zobaczyłby samych Tusków - mówił Rafał Trzaskowski.

- Ja się nie chcę nad nim znęcać... ja bym wolał o nich zapomnieć - dodał. Zdaniem polityka PO pod rządami Zjednoczonej Prawicy grozi nam m.in. "rozmowa o problemach i wrogach, którzy nie istnieją", "napuszczanie jednych na drugich", "dominacja kłamstwa, indoktrynacji i manipulacji". - Nagrody dostaje ten dziennikarz, który kłamie. Czym bardziej chamski dziennikarz telewizji, która kiedyś była publiczna, tym dla nich lepiej - podkreślił.

Rafał Trzaskowski w Polsat News: Szykuję się do wyborów samorządowych

Reporter Polsat News Bryan Kasprzyk zapytał Rafała Trzaskowskiego o medialne doniesienia dotyczące ewentualnego objęcia przez niego urzędu premiera po wygranych wyborach. Taką propozycję miał złożyć prezydentowi Warszawy Donald Tusk.

- Bzdura. Nie było w ogóle takiej rozmowy - odpowiedział. - Bardzo się cieszę, że idziemy ku zwycięstwu. Mam nadzieję, że to Koalicja Obywatelska i jej przewodniczący będą decydowali o tym, kto będzie premierem. Te nowinki, które się ciągle pojawiają, to jest wyłącznie temat zastępczy - podkreślił.

Trzaskowski został zapytany o to, czy chciałby zostać premierem. - Jestem prezydentem Warszawy i szykuję się do kolejnych wyborów samorządowych - odpowiedzial.

WIDEO: Rafal Trzaskowski w Polsat News: Szykuję się do wyborów samorządowych