W niedzielę ulicami Warszawy przeszedł "Marsz Miliona Serc", który został zorganizowany w odpowiedzi na to, w jaki sposób została potraktowana przez policję pani Joanna z Krakowa. Kobieta uważa jednak, że "została wykorzystana".

- Mam wrażenie, że w momencie, kiedy marsz został ogłoszony, przestało chodzić o mnie czy o prawa reprodukcyjne kobiet, a najważniejsza stała się przepychanka z PiS-em - skomentowała.





ZOBACZ: Zagraniczne media o "Marszu Miliona Serc". "Poważny cios przed wyborami"

Pani Joanna wskazywała, że jej "historia została wykorzystana do budowania politycznego kapitału i do przedwyborczej gry". Kobieta przyznała w wywiadzie dla Tok FM, że nagłośnienie jej historii spowodowało, że "spadło na nią szambo hejtu ze strony prawicowych mediów".

R. Fogiel: Tusk okłamuje Polaków

Sprawę skomentował, odpowiadając na pytania dziennikarzy w Sejmie, poseł PiS Radosław Fogiel.

- Pani Joanna powiedziała, że czuje sie oszukana i wykorzystana przez Donalda Tuska i to jest memento dla wszystkich Polaków. Jeżeli w takiej sprawie kłamie, a tak mówi sama zainteresowana, to będzie oszukiwał po raz kolejny - stwierdził polityk.

Jak dodał, jest wiele przykladów jego kłamstw. "Donald Tusk kłamie, są na to przykłady. Niedawny przykład - w Elblągu twierdził, że jego partia przekopałaby Mierzeję Wiślaną już w 2020 roku, ale kilka miesięcy wcześniej krytykował to działanie. W 2013 roku mówił, że są to jakieś "imperialne zakusy" Prawa i Sprawiedliowści - mówił.

Polityk PiS skomentował też rezultat przedterminowych wyborów parlamentarnych na Słowacji.

- Co do wyborów na Słowacji, czekamy na ostateczną konfigurację powyborczą. Swoją drogą to też ciekawe z punktu widzenia analizy polityki. Biorąc pod uwagę jego (Roberta Fico - red.) wypowiedzi w kluczowych dzisiaj sprawach dla polskiego bezpieczeństwa, może to budzić pewne obawy. Będziemy się przyglądać, jaki kierunek przybierze słowacka polityka - oświadczył.

ZOBACZ: Słowacja: Robert Fico może przejąć władzę. Nie chce wysyłać broni Ukrainie

Przypomnijmy, że w wyborach zwyciężyła partia Kierunek-Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD), której przewodzi byly premier Robert Fico. Ugrupowanie jest przeciwne udzielniu pomocy militarnej Ukrainie.