Polsat News uznawany za najbardziej rzetelną stację informacyjną w Polsce jako jedyny będzie gościć liderów wszystkich ugrupowań i partii politycznych.

Wybory parlamentarne 2023 – ostatni tydzień kampanii

8.10 (niedziela) - o godz. 17:50 w Polsat News „Debata Wyborcza” -prowadzi Wojciech Dąbrowski.

8.10 (niedziela) - 13.10 (piątek) o godz. 19:25 - Bogdan Rymanowski w „Gościu Wydarzeń” będzie rozmawiał z liderami ugrupowań politycznych startujących w wyborach parlamentarnych. („Gość Wydarzeń” – 19:25 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 i Interii)

9.10 (poniedziałek) - 12.10 (czwartek) o godz. 19:50 – Polska Wybiera – Debata. Tylko w Polsat News – jedynej w Polsce stacji telewizyjnej na debacie spotkają się wszyscy przedstawiciele ogólnopolskich komitetów wyborczych. Dziennikarze i publicyści Polsatu News poruszą z kandydatami najistotniejsze tematy dotyczące polityki społecznej, zagranicznej, kwestie bezpieczeństwa, energetyki oraz polityki migracyjnej. (Polska Wybiera – Debata, 19:50 – Polsat News i Interia)

13.10 (piątek) o godz. 21:00 – Polska Wybiera – Finał Kampanii. Grzegorz Jankowski wraz z zaproszonymi gośćmi będzie śledzić ostatnie godziny, minuty i sekundy kampanii wyborczej.

15.10 (niedziela) - Wybory parlamentarne i referendum 2023

18.00 - „Polska Wybiera – Kulisy”. Karolina Soczewka i Bartosz Cebeńko, dziennikarze Wydarzeń 24 pokażą ostatnie przygotowania do wieczoru wyborczego.

19:15 - „Polska Wybiera. Wybory Parlamentarne 2023” – w Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz Interii.

·20:50 – 22.00 – „Polska Wybiera. Wybory Parlamentarne 2023 – w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach 24 oraz Interii.

Wieczór wyborczy będzie realizowany w trzech studiach: przy ul. Ostrobramskiej (studio Polsat News) oraz studiach przy ul. Łubinowej (hale 500 i 700) przy użyciu najnowocześniejszej technologii między innymi wirtualnego okna i rozszerzonej rzeczywistość (Virtual Window i AR - Augmented Reality).

Gospodarzami wieczoru będą Dorota Gawryluk - dyr. Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat i Bogdan Rymanowski. Piotr Witwicki - redaktor naczelny Interia.pl będzie na bieżąco prezentował najciekawsze opinie internautów, prześledzi co dzieje się w social mediach - poda najciekawsze tweety i komentarze. Igor Sokołowski przekaże wyniki sondażu exit poll głosowania na komitety wyborcze a także wyniki referendalne. Przeniesiemy się do Sejmu i Senatu a to wszystko dzięki zastosowaniu technologii rzeczywistości rozszerzonej.

Agnieszka Gozdyra, Katarzyna Zdanowicz, Bogdan Rymanowski i Grzegorz Jankowski będą rozmawiać na gorąco z przedstawicielami wszystkich sztabów wyborczych oraz ekspertami i publicystami.

16.10 (poniedziałek) od godz. 5:00 zapraszamy do Polsat News na „Polska Wybrała”, które potrwa do godz. 10.00.

Od 22.10 (niedziela) o godz. 17:50 – Wojciech Dąbrowski zaprosi na „Debatę powyborczą”.

"Polska Wybiera – Wybory Prezydenckie 2020" były najchętniej oglądanym wieczorem wyborczym w historii Polsat News a „Wydarzenia” były serwisem, który najrzetelniej przekazywał informacje ws. kampanii wyborczej. Polsat News uplasował się wówczas na drugim miejscu (źródło: IBRIS dla Onet.pl „Rzetelność relacjonowania kampanii wyborczej przez programy telewizyjne” 2020 r.)

Codziennie Polsat News średnio ogląda 2,6 mln widzów, a łącznie informacje docierają w kanałach Polsatu do ponad 6,6 mln widzów. Obecnie informacje i publicystyka Polsatu to kanały informacyjne – Polsat News, Polsat News 2, Wydarzenia 24 oraz codziennie kilka wydań Wydarzeń. Informacje Polsatu to także silna część internetowa – poprzez Polsatnews.pl i Wydarzenia.Interia.pl. Łącznie 23 mln mieszkańców Polski co miesiąc korzysta z informacji dostarczanych przez Polsat - kanały i programy telewizyjne oraz portale i serwisy internetowe.