- Spodek tak podziałał na Jarosława Kaczyńskiego, że odleciał w daleki kosmos - stwierdził w "Gościu Wydarzeń" Mariusz Witczak (KO), odnosząc się do wyborczej super niedzieli. - Padliście ofiarą własnych założeń. Nawet niemieckie media mówią o fiasku waszego marszu - odpowiedział mu Błażej Poboży (PiS), mówiąc o frekwencji na Marszu Miliona Serc.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski rozmawiał ze swoimi gośćmi o minionej wyborczej super niedzieli. W Warszawie odbył się Marsz Miliona Serca organizowany przez Koalicję Obywatelską, a w Katowicach konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

- Było milion uczestników - stwierdził Mariusz Witczak (KO). - Analizy PiS (dot. frekwencji na marszu - red.) przybierają postać karykaturalną. Ich kongres w Spodku był bliżej cyrku politycznego niż realnej polityki. Jarosław Kaczyński mówiąc o 60 tys. uczestników na naszym marszu nie dość, że się skompromitował, to jeszcze chyba Spodek tak na niego podziałał, że odleciał w daleki kosmos - dodał poseł.

- Policja podała te dane - na marszu było nieco ponad 100 tys. - powiedział z kolei Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

W pierwszej części programu gościem był minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

- Padliście ofiarą własnych założeń. Nawet niemieckie media mówią o fiasku marszu - zwrócił się do Witczaka.

Błażej Poboży: Fakty są bezlitosne

Poseł KO odniósł się do swojego rodzinnego miasta. - Z mojego Kalisza odprawiliśmy siedem autobusów. To był fantastyczny marsz, festiwal wolności - stwierdził.

- Rozumiem, że musicie starać się tłumaczyć frekwencyjną wpadkę, ale fakty są bezlitosne - skwitował Poboży.

Polityk PiS zgromadzenie zorganizowane w Spodku nazwał "bezwględnie największą w historii Polski po 89. konwencją polityczną". - Wirutalnie w konwencji uczestniczyło 107 mln osób - dodał.

- Kaczyński odleciał, dobrze, że Spodek został - powtórzył Mariusz Witczak.

Nawiązał do wystąpienia europosła Dominika Tarczyńskiego na konwencji PiS: - Tarczyński jest symbolem upadku moralnego, jeśli chodzi o uprawianie polityki w Polsce. To jest siewca nienawiści, osoba, która kompromituje tę formację. To jest klasyczny hejter. PiS zbudował ten kongres na siewcy nienawiści.

- Tarczyński jest jednym z naszych najlepszych europarlamentarzystów. Rozumiem, że dotknęło was to, że odsłoniliśmy na desce, co kryje się za waszmi pustymi sercami. Jesteście partią pustych serc - skwitował wiceminister.

