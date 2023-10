Premier Giorgia Meloni oświadczyła, że jest "zdziwiona" decyzją sądu w sprawie uwolenienia trzech tunezyjskich migrantów. Jej zdaniem jest to jeden z wielu "ataków na decyzję rządu", które utrudniają radzenie sobie z kryzysem migracyjnym.

Włochy są jednym z państw Europy, które kryzysu migracyjnego doświadczają najmocniej. Premier Giorgia Meloni podkreśliła w poście w mediach społecznościowych, że powstrzymywanie tej fali to "trudna praca".

Meloni "zdumiona" wyrokiem sądu

"Wszystko staje się znacznie trudniejsze, jeśli w międzyczasie inne państwa działają w przeciwnym kierunku, a nawet część Włoch robi wszystko, by promować nielegalną imigrację" - napisała. Okazuje się, że premier nie chodziło jedynie o Lewicę, która opowiada się za wspieraniem imigrantów.

Meloni oświadczyła, że "jest zdumiona" decyzją sądu w Katanii na Sycylii, który nakazał zwolnienie trzech migrantów z ośrodka dla osób podlegających deportacji.

Nowe przepisy zakładają, że migranci z tzw. bezpiecznych państw (z państw, z których nie muszą uciekać) nie mogą ubiegać się o azyl i ochronę we Włoszech i powinni zostać umieszczeni w ośrodku deportacyjnym, gdzie będą oczekiwać na wyjazd z kraju.

Premier zarzuciła sądowi, że "atakuje rozporządzenia demokratycznie wybranego rządu". Jak podkreśliła, sąd uwolnił nielegalnych imigrantów, wobec których zapadła decyzja w sprawie deportacji i uznał jednomyślnie Tunezję za kraj niebezpieczny, co nie należy do kompetencji sądownictwa.

Resort zamierza się odwołać

W związku z tym włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych zamierza złożyć odwołanie.

"To nie pierwszy raz i, niestety, nie ostatni. Ale dalej będziemy robić to, co trzeba, aby bronić legalności i granic państwa włoskiego" - przekazała Meloni.

"Stoimy w obliczu presji migracyjnej bez precedensu, wynikającej z niestabilności na różnych obszarach Afryki i Bliskiego Wschodu. Włoski rząd pracuje codziennie, by stawiać czoła tej sytuacji i zwalczać masową nielegalną imigrację" - podkreśliła.