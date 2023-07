Sobota jest dniem poważnych trudności w ruchu lotniczym we Włoszech z powodu ośmiogodzinnego strajku pracowników lotnisk. Włoski narodowy przewoźnik odwołał 133 loty.

Podróżujący liniami lotniczymi we Włoszech w sobotę będą musieli się zmierzyć z wieloma przeszkodami. Linie ITA Airways odwołały 133 loty z powodu ośmiogodzinnego strajku pracowników. Personel lotniska, obsługa bagażu i odprawa zostały wstrzymane aż do godziny 18:00.



Organizatorzy protestu domagają się natychmiastowego odnowienia układu zbiorowego, który wygasł sześć lat temu.

ZOBACZ: Strajk pracowników stacji kontroli pojazdów. Ponad 300 punktów będzie nieczynnych



Do strajku mają dołączyć również inne linie np. piloci z Malta Air, który obsługuje loty Ryanair. Dodatkowo na portach lotniczych Malpensie i Linate w Mediolanie odwołano 150 połączeń, w Neapolu - 118 lotów, na Sardynii - 50, w Turynie - 30.



Według przewoźnika po godzinach strajku loty mają odbywać się zgodnie z planowanym rozkładem.

A seguito dello sciopero nazionale dei lavoratori del comparto aereo e delle società di Handling di sabato 15 luglio siamo costretti ad effettuare alcune modifiche al nostro operativo, cancellando 133 voli.

Qui la lista dei voli coinvolti: https://t.co/Xd78YGM82y pic.twitter.com/sPDGg0ue6y — ITA Airways Risponde (@ITAAirways) July 12, 2023

Jak podaje Wanted in Rome, włoskie linie lotnicze podkreślają, że ograniczyły zakłócenia i zmieniły rezerwację dla jak największej liczby pasażerów na pierwsze dostępne loty. Prawdopodobnie "40 procent będzie mogło polecieć tego samego dnia".

Setki lotów odwołanych. Apel o "zdrowy rozsądek"

Wicepremier Włoch i minister transportu Matteo Salvini powiedział, że pracuje nad rozwiązaniem sytuacji. Wezwał do zachowania "zdrowego rozsądku".

- Niech niektóre związki zawodowe nie przynoszą szkód Italii i milionom pracowników - przekazał.

ZOBACZ: Opóźnienia i odwołania lotów w wakacje. Czy w tym roku znów grozi nam paraliż?



Przez odwołane loty wielu turystów zmuszonych było przeorganizować swoje plany. Ci, którzy nie polecą późniejszymi lotami, często anulowali swoje rezerwacje w hotelach i rezygnowali z wszelkich innych atrakcji. Bunty na lotniskach mogą kosztować branże turystyczną miliony euro.



Sytuacja ze strajkiem na lotnisku ma miejsce zaledwie dwa dni po tym, jak pracownicy kolei we Włoszech zorganizowali ogólnokrajowy strajk. Sytuacja doprowadziła do licznych opóźnień w kraju, a także do całkowitego odwołania niektórych połączeń.

WIDEO: Strajk w Hollywood Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/kg/polsatnews.pl