Na Słowacji zakończyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Pierwsze wyniki sondażowe wskazywały na zwycięstwo liberalnej partii Postępowa Słowacja (PS). Jednak po przeliczeniu kart do głosowania z większości lokali wyborczych wynik okazuje się zupełnie inny.

Okazuje się, że po przeliczeniu głosów z ponad 70 proc. lokali wyborczych prowadzi partia Kierunek-Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD) Roberta Fico. Według tych częściowych wyników Smer lideruje z 23,77 proc. głosów. Hlas ma ich 15,66 proc., a Postępowa Słowacji (PS) 14,56 proc.

Do parlamentu weszli też Zwyczajni Ludzie i Przyjaciele (Olano) z wynikiem 9,05 proc. oraz Wolność i Solidarność (SaS) z 6,13 procentami głosów. Te wyniki wciąż jeszcze mogą się zmienić, nie wiadomo, która partia jeszcze może wejść do parlamentu.

Wyniki wyborów na Słowacji

Partia Kierunek Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD) jest kierowana przez byłego wieloletniego premiera Roberta Fico, który m.in. sprzeciwia się wojskowej pomocy dla Ukrainy. Polityk nie przemawiał po ogłoszeniu pierwszych wyników. Jego sztab ogłosił wystąpienie w niedzielę, po pokazaniu dokładniejszych wyników. Fico uważa, że to partia, która zdobyła najwięcej głosów, powinna prowadzić rozmowy co do utworzenia nowego rządu.

Jest to duże zaskoczenie, ponieważ wcześniejsze sondaże exit poll wskazywały całkiem inne wyniki. Przypomnijmy, że według badania dla stacji TV Markiza pierwsze miejsce przypadło liberałom z Postępowej Słowacji (PS). Drugie miejsce zdobyła partia SMER Roberta Fico.

Dodajmy, że na wyniki exit poll Słowacy musieli czekać dłużej niż planowane. O 45 minut przedłużono ciszę wyborczą w związku z dwoma incydentami. W jednej z komisji zasłabł jej członek, a w drugiej zmarł jeden z wyborców. W obu przypadkach głosowanie przerwano na kilkadziesiąt minut.