- Sensem systemu Tuska było to, aby ci, którzy po 1989 roku rabowali, mieli prawo do dalszego rabowania - powiedział w niedzielę podczas konwencji PiS w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że "do zwycięstwa wyborczego potrzeba obok potrzeby mobilizacji, wiary, determinacji, pracy, także dobrego zrozumienia tego, o co w tej chwili chodzi".

- Chodzi o to, by w Polsce nie wrócił system Tuska - wyjaśnił wicepremier.

Kaczyński: Tusk gamoniem nie jest. On wie, gdzie stoją konfitury

- Tusk ma wokół siebie wielu gamoni, ale sam takim gamoniem zupełnie nie jest - przekazał Kaczyński. - On wie co robi, wie gdzie stoją konfitury - zaznaczył.

- Oczywiście była zmiana systemu, uwolnienie inicjatywy gospodarczej Polaków, ale ten system, mający także wiele zewnętrznych powiązań, w pewnym momencie się zachwiał. Trzeba go było odbudować. I Tusk podjął się tego zadania - przekazał Kaczyński.

Prezes PiS przekazał, że Tusk dobrze zrozumiał, co to znaczy odbudować ten system. - On wie co jest rzeczą podstawową, co musi być zapewnione. Otóż po pierwsze musi być zapewnione to, że ci którzy po 1989 r., a niekiedy nawet wcześniej, zaczęli rabować nasz kraj, mieli to prawo do rabunku w dalszym ciągu - stwierdził prezes PiS.

Kaczyński: Tusk nie prowadził żadnej prawdziwej polityki zbrojnej

- Za rządów Tuska Polska była podporządkowana siłom zewnętrznym, a szczególnie dwóm: Niemcom, a poprzez Niemcy, które tego potrzebowały także Rosji - powiedział Jarosław Kaczyński.

Wicepremier wyjaśnił, Tusk realizował ten cel. - Ale miał on swoje następstwa w wielu dziedzinach. Zacznę od najważniejszej to znaczy spraw bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego - przekazał.

- Skoro rabują to nie ma środków, bo rabują wtedy już głównie finanse publiczne, wobec tego trzeba zmniejszać armię. Ale do tego jest determinacja zewnętrzna, więc trzeba zmniejszać armię przede wszystkim na Wschodzie Polski - wyjaśnił Kaczyński.

- Trzeba także stworzyć koncepcje strategiczne, bo państwo taką strategię musi mieć, ale ona musi odpowiadać interesom i oczekiwaniom naszych sąsiadów, w tym przypadku chodziło głównie o sąsiada wschodniego, ale i o zachodniego. I stąd ta linia hańby Tuska - ta linia obrony wzdłuż Wisły i Wieprza - dodał.

Jak zaznaczył Kaczyński, "Tusk nie prowadził żadnej prawdziwej polityki zbrojnej, niczego, co by tak naprawdę armię, która w wielkiej mierze dysponowała środkami prowadzenia walki jeszcze z lat 60., zmienić" - dodał.

Prezes PiS powiedział także o bezpieczeństwie wewnętrznym.

- Ten wielki rabunek był cały czas osłaniany przez wymiar sprawiedliwości, prokuraturę, sądy, także przez główną część mediów. Bywały pewne wyjątki, incydenty, ale ogólnie rzecz biorąc był osłaniany. I trzeba było tę sytuację jeszcze wzmocnić. Stąd obok braku pieniędzy, bo to też była przyczyna, likwidacja komisariatów policji, czyli i ograniczanie sił, które miały przeciwstawiać się przestępczości - wyjaśnił Kaczyński.

- Bezpieczeństwo Polski wewnętrzne i zewnętrzne traktowane jako scena widowiska i teatru i różnego rodzaju fałszywych deklaracji, bo mówiono, że ta zmniejszona armia jest nowoczesna i silna, i że ma ona zapewnić nam ma to, czego w żadnej mierze zapewnić nie mogła - dodał