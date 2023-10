Stolica jest gotowa na rozpoczęcie "Marszu Miliona Serc". Jak informuje warszawski ratusz, zgromadzenie wyruszy z ronda Dmowskiego, następnie przejdzie ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej. Na rondzie ONZ skręci w aleję Jana Pawła II, którą dojdzie do ronda "Radosława", czyli do punktu końcowego marszu. Zakończenie wydarzenia jest planowane na godzinę 16:00.

Od rana politycy Platformy z całej Polski informują, że są w drodze na marsz.

"Marsz Miliona Serc" w Warszawie - organizacja ruchu

W związku z wydarzeniem organizowanym przez Koalicję Obywatelską zmieni się organizacja ruchu. W niedzielę od godziny 9:00 zamknięta będzie ulica Marszałkowska - na odcinku od ronda Dmowskiego do ulicy Złotej. Oznacza to, że kierowcy jadący Marszałkowską od strony placu Bankowego na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską skręcą wyłącznie w prawo, w kierunku Emilii Plater. Na Marszałkowską nie będzie można również wyjechać z tunelu na ulicy Złotej.

Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji - szacują, że na wydarzeniu może pojawić się nawet milion osób. Jak podaje urząd miasta, do Warszawy uczestnicy przyjadą m.in. autokarami. Z myślą o nich przygotowano dodatkowe miejsca postojowe - zarówno na początku, jak i na końcu trasy przemarszu. Dlatego też od godziny 8:00 do 13:00 zostanie zamknięty plac Konstytucji wraz z ulicami prowadzącymi do niego, ponieważ będzie to miejsce postojowe.

Od około godziny 9:00 do 19:00 metro i tramwaje będą kursowały częściej, a do obsługi linii będą skierowane dodatkowe pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego. Na ulice wyjedzie blisko 100 autobusów i 60 tramwajów więcej niż normalnie w niedziele.

O bezpieczeństwo uczestników zadba policja

Przygotowania do marszu rozpoczęły się dzień wcześniej. Jak zapowiedział Michał Domaradzki, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, cała trasa jest objęta monitoringiem.

- Cała trasa marszu objęta jest monitoringiem miejskim. Zarówno na początku trasy przemarszu, jak i na końcu kolumny zgromadzenia będą karetki pogotowia, a na trasie patrole medyczne. Sam organizator zabezpieczył na ten cel ponad tysiąc osób służby porządkowej, aby komunikować się z uczestnikami zgromadzenia i dbać o właściwy jego przebieg - przekazał.

- W rejonie miejsca startu będą wystawione zapory antyterrorystyczne. Dbamy o to, żeby wszyscy, którzy przyjadą na marsz czuli się w Warszawie bezpiecznie - dodał.

Co więcej, jak przekazał rzecznik komendanta stołecznego Policji podinsp. Sylwester Marczak, zgodnie z rekomendacją policji na trasie marszu ustawione będą betonowe zapory, odbędą się też lustracje i kontrole pirotechniczne.

Przypomnijmy, że Donald Tusk zapowiedział "Marsz Miliona Serc" 19 lipca. Impulsem do zorganizowania takiego wydarzenia była skandaliczna interwencja policji wobec ciężarnej Joanny z Krakowa.

- Jeśli pół miliona ludzi dało nadzieję, to ten milion w Warszawie 1 października da już naprawdę pewność zwycięstwa - zapowiadał lider największej partii opozycyjnej.