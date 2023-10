Mobilizacja wyborców i przekonanie ludzi głosujących do tej pory na PiS - to priorytety Trzeciej Drogi. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz objeżdżają Polskę w ramach akcji tysiąca spotkań i w kolejnych punktach prezentują punkty swojego programu. W Częstochowie mówili o wsparciu dla młodych.

Podczas konferencji prasowej w Częstochowie Szymon Hołownia podkreślał, że ważna dla Trzeciej Drogi jest mobilizacja wyborców. - Bardzo nie chcemy, żeby powtórzyło się u nas to, co wczoraj zdarzyło się na Słowacji, gdzie do władzy doszła partia ksenofobów, jawnie prorosyjska - podkreślił.

- Trwa weekend tysiąca spotkań Trzeciej Drogi. Nasi kandydaci w całej Polsce organizują spotkania. Przekonują niezdecydowanych, tych, którzy może kiedyś głosowali na PiS, a dzisiaj jak zobaczyli, że są oszukani, rozczarowani, mieli dobre intencje, ale, niestety, ktoś ich zmanipulował, wprowadził w błąd, oni są dzisiaj do przekonania. To zadanie dla Trzeciej Drogi - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przekaz dla młodych

- Bardzo apelujemy do młodych ludzi, i będziemy z nimi rozmawiać, żeby dali szansę nadziei, żeby zagłosowali - mówił dalej lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Dzień dobry Częstochowa 👋 Rozpoczynamy kolejny dzień w ramach #1000spotkań #TrzeciaDroga. Dzisiaj widzimy się jeszcze w Oświęcimiu i Nowym Sączu. Pozdrowienia także dla tych, którzy będą w Warszawie 🙂 pic.twitter.com/3SrnTJP7lK — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 1, 2023

Zaznaczył, że zwraca się przede wszystkim do tych, którzy pierwszy raz pójdą na wybory. - To naprawdę może być Polska dla was, z biletem miesięcznym za 150 zł, którym będziecie mogli objechać całą Polskę komunikacją miejską i komunikacją międzymiastową tak, żebyście byli mobilni - wskazał.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jedna z 12 gwarancji Trzeciej Drogi jest akademik za złotówkę. - I to nie jest program socjalny, tylko program wyrównujący szansę - podkreślił.