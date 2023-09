Kampania wyborcza trwa w najlepsze. PiS opublikowało kolejny spot wyborczy, w którym uderza w rządy PO-PSL sprzed ośmiu lat. "Nasi oponenci polityczni byli przeciw wszystkiemu co robiliśmy, by powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów do Polski" - podkreśla w nagraniu szef MSWiA Mariusz Kamiński.