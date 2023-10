- To jest ten wybór, czy chcemy by Polska była rządzona przez politycznego męża stanu Jarosława Kaczyńskiego, czy przez politycznego męża Angeli Merkel Donalda Tuska - powiedział Mateusz Morawiecki w Katowicach. Pokazał też "teczkę Tuska" i stwierdził, że Platforma Obywatelska chciała do Polski wpuścić nielegalnych migrantów.

- Przedstawiam teczkę Tuska; zawiera liczne dokumenty potwierdzające zamiary Platformy m.in. ws. wpuszczania nielegalnych migrantów. To wielki wyrzut tej partii - powiedział Mateusz Morawiecki na konwencji PiS w Katowicach.

- Ta teczka to liczne dokumenty, które również potwierdzają ich zamiary wpuszczenia nielegalnych imigrantów - podkreślał i dodał, że "ta teczka to także wielki wyrzut sumienia PO".

Premier: Tusk to polityczny mąż Angeli Merkel

- 15 października na stole przed wszystkimi leżeć będą dwie wizje ojczyzny: polska wizja Jarosława Kaczyńskiego i niemiecka wizja Donalda Tuska - zaznaczył szef rządu.

- To jest ten wybór, czy chcemy by Polska była rządzona przez politycznego męża stanu Jarosława Kaczyńskiego, czy przez politycznego męża Angeli Merkel Donalda Tuska. To jest nasz zasadniczy wybór - mówił dalej premier.

WIDEO: Premier pokazał "teczkę Tuska". "Polityczny mąż Angeli Merkel"

Mateusz Morawiecki: Średnie wynagrodzenie będzie wynosić 10 tysięcy

Podczas konwencji PiS premier mówił też o potrzebnej mobilizacji i planach PiS na przyszłość. Zapowiedział, że za cztery lata średnie wynagrodzenie w Polsce wyniesie 10 tysięcy złotych.

- Zwyciężymy, ale aby to się stało, to przed nami jeszcze co najmniej dwanaście nieprzespanych nocy, niecałe dwa tygodnie wytężonej pracy - zaznaczył. - Wszystkich was o to proszę - zaapelował.

- Damy radę, musimy dać radę dlatego, że przed Polską wybór najbardziej zasadniczy, fundamentalny. W tych najbliższych wyborach Polacy odpowiedzą na pytanie nie tylko, jaka będzie Polska. Nie tylko, czyja będzie Polska, ale na pytanie jeszcze ważniejsze. Na pytanie najważniejsze. Czy będzie Polska? Czy Polska będzie istniała? Czy Polska będzie suwerennym krajem? Odpowiemy na pytanie, czy Polska będzie landem europejskim, europejską prowincją, czy będzie suwerennym krajem - mówił Morawiecki.