- W Brukseli przepychają siłą pakt o nielegalnej imigracji - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. - Partia Tuska i Webera chce przepchnąć w przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim pakt, który w ostateczności zmusi Polskę do przyjmowania nielegalnych imigrantów - tłumaczył. Szef rządu dodał, że "podtrzyma weto dla nielegalnej migracji".

- Tusk oszukuje Polaków w sprawie nielegalnej imigracji. W Polsce mówi jedno, a w Europie zgadza się na pakt migracyjny - mówił w piątek Mateusz Morawiecki.

Premier stwierdził: "mamy to czarno na białym", odnosząc się do rzekomych planów lidera PO względem przyjmowania do Polski imigrantów. - Przed wyborami Tusk powie wszystko, żeby tylko zdobyć władzę - oznajmił. Zdaniem premiera po wyborach lider PO będzie wykonywał polecenia "brukselskich biurokratów i rzeczywistych mocodawców z Berlina".

Tłumaczył, że "unijnych biurokratów" nie obchodzi bezpieczeństwo Polaków.

"Polska ma być zalana imigrantami"

- Warszawa i inne miasta Polski mają być zalane nielegalnymi imigrantami, także tymi, którzy już przedostali się do Europy. Ale również tymi, którzy przebierają nogami, żeby do Europy się dostać - dodał.

Morawiecki stwierdził, że "Tusk kłamie", a "w Brukseli siłą przepychają pakt o nielegalnej migracji".

- Tusk i Weber zamierzają przymusić Polaków i innych Europejczyków do przyjmowania nielegalnych migrantów - powiedział.

- Zdemolowane ulice, splądrowane sklepy, gwałty na kobietach, strach przed wyjściem wieczorem na spacer, to obraz wielu miast i przedmieść w UE. To wszystko chce ściągnąć na Polskę partia Tuska - mówił.

Przytoczył przykład Szwecji, która zamierza sięgnąć po wojsko, żeby opanować sytuację w kraju. Mówił o porachunkach gangów imigrantów w tym państwie, w których zginęło w ostatnim czasie 12 osób.

- W przyszłym tygodniu jadę na posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego powiem stanowcze "nie". Podtrzymam swoje weto ws. nielegalnej imigracji - zadeklarował.

polsatnews.pl