Podczas wystąpienia na rondzie Dmowskiego, Rafał Trzaskowski podkreślał, że zgromadzeni idą w "Marszu Miliona Serc" po "zwycięstwo w wyborach za dwa tygodnie".

- Idziemy pełni odwagi i determinacji w kierunku przyszłości, w kierunku Polski, która jest tolerancyjna, różnorodna, europejska i uśmiechnięta - mówił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Idziemy w tym marszu po zupełnie nową Polskę - dodał.

- Idziemy w kierunku przyszłości, bo to jest, drodzy państwo, dla nas najważniejsze (…). My nie chcemy się przez cały czas oglądać się do tyłu. Nie chcemy, tak jak nasi konkurenci, budować polityki tylko na resentymencie, na pompatyczności, która jest nie do wytrzymania. Chcemy się odwoływać do tolerancji, chcemy się odwoływać do tej najlepszej tradycji, najlepszej tradycji Polski, tradycji państwa, które było otwarte, tolerancyjne, które zawsze było jest i będzie europejskie - wskazywał.

- Chcemy dumnie patrzeć z odwagą w przyszłość - mówił prezydent Warszawy.

R. Trzaskowski: Władza buduje kampanię na kłamstwie

W swoim wystąpieniu podkreślał, że "władza buduje swoją kampanię wyborczą tylko na kłamstwie, na propagandzie, na manipulacji. Tam nie ma żadnego pozytywnego wątku. My chcemy rozmawiać o przyszłości".

- Oni mówią tylko i wyłącznie o jednym: o Donaldzie Tusku - dodał i zaznaczył, że KO ma plan na pierwsze 100 dni rządzenia.

Świeckie państwo i prawa kobiet

Trzaskowski wskazywał też na rozdział Kościoła i państwa. - Chcemy Polski, w której są niezależne instytucje, które stoją na straży prawa, na straży godności, ale również które walczą z inflacją i nie podejmują decyzji tylko na polityczne zawołanie - mówił.

- Chcemy Polski, w której to kobieta decyduje o swoim zdrowiu i o swoim życiu. Chcemy Polski, w której mundur jest szanowany, w której policja i służby mundurowe bronią obywateli, a nie władzy. Chcemy Polski równych szans. Chcemy Polski, która jest dumna, w której naprawdę władza walczy o zabezpieczenie naszych najważniejszych interesów. Polski, w której jest najnowocześniejsza edukacja - wymieniał.

Trzaskowski dodał, że nadchodzące wybory "mają fundamentalne znaczenie". - Obiecujemy wam Polskę, która korzysta z najlepszych naszych tradycji, na nich się opiera - zapewnił Rafał Trzaskowski.