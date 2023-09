Przewodniczący Platformy Obywatelskiej i były premier Donald Tusk wystąpi we wtorek w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsacie, Polsacie News, Interii i na Polsatnews.pl od godziny 19:20.

Prowadzący program Piotr Witwicki porozmawia z byłym przewodniczącym Rady Europejskiej o szczegółach kampanii wyborczej, ostatnich sondażach poparcia partii i aktualnej sytuacji na linii Polska-Ukraina.

Wśród tematów pojawi się m.in. wątek przedłużenia przez Polskę embarga na ukraińskie produkty rolne. 15 września wygasły ograniczenia związane z importem ukraińskiego zboża nałożone przez Unię Europejską. W odpowiedzi na ten ruch Polska przedłużyła zakaz wwozu zboża z Ukrainy.

Donald Tusk o aferze wizowej

W programie "Gość Wydarzeń" Donald Tusk zostanie także zapytany o tzw. aferę wizową. O sprawie głośno zrobiło się po dymisji wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Utrata stanowiska miała związek z nieprawidłościami dot. wydawania polskich wiz.

W kolejnych dniach Prokuratura Krajowa poinformowała, że prowadzone jest śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Dotyczy ono polskich placówek dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze. W sprawie przedstawiono zarzuty siedmiu osobom, trzy zostały tymczasowo aresztowane.

W zeszłym tygodniu Piotr Wawrzyk trafił do szpitala.





- Jechałem tu dziś poruszony informacją o losach byłego ministra Wawrzyka. Mówię to od serca: wszyscy życzymy powrotu do zdrowia. Zdaje się, że nic tragicznego się nie stało, to dobrze. Ale ta sytuacja przypomina kilka innych podobnych sytuacji, które zdarzają się w Polsce od lat - powiedział Donald Tusk podczas wiecu w Skarżysku-Kamiennej.

