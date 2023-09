Kilkaset młodych osób zebrało się w sobotę pod ministerstwem zdrowia. To lekarze rezydenci. Protestowali przeciwko temu, w jakim stanie znajduje się dziś według nich edukacja medyczna w Polsce.

Lekarze rezydenci: "Konieczne są zmiany"

Wśród obecnych na miejscu młodych osób panowało przekonanie, że ochrona zdrowia jest zarządzana w sposób niewłaściwy, wymagający natychmiastowej zmiany.

Rezydenci podkreślali, że protest nie miał charakteru politycznego i nie stanowił wyrazu poparcia, bądź sprzeciwu wobec którejkolwiek z partii. Chcieli jedynie, żeby przed wyborami wszyscy politycy usłyszeli ich głos.

Lekarze Rezydenci: "Chcemy lepszej edukacji i jakości pracy"

Tym razem celem protestu nie były podwyżki. Chodziło przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia, która, jak uważają rezydenci, znacząco w ostatnich latach spadła.



Rezydenci mówią, że niedawno otwarte kierunki medyczne nie mają odpowiedniego zaplecza o oni sami nie czują się przygotowani do zawodu.

- Widzimy, że ta jakość kształcenia cały czas spada. Często jest tak, że lekarze, przez to, że są przepracowani, nie mają czasu i siły przychodzić do nas na zajęcia. My czujemy się po prostu nieprzygotowani, a to też rodzi w nas stres, że przed wejściem do zawodu nie czujemy, że mamy umiejętności praktyczne - powiedziała Polsat News jedna z uczestniczek protestu.



Drugi postulat odnosił się do jakości pracy. Rezydenci czują się przepracowani i obciążeni przez biurokrację. Lekarzy jest wciąż zbyt mało. W niektórych szpitalach na jednego rezydenta przypada nawet 200-300 pacjentów.

Posłanka PiS: "To Unia Europejska określi wymogi"

Polsat News zapytał o standardy kształcenia medycznego w Polsce posłankę PiS Józefę Szczurek-Żelazko, z zawodu menedżer ochrony zdrowia.

- Kształcenie lekarzy, pielęgniarek jest wystandaryzowane w Unii Europejskiej, to Unia Europejska określa w jaki sposób powinno odbyć się kształcenie, jakie wymogi powinna spełnić uczelnia, ilu powinna zatrudniać pracowników naukowych - powiedziała posłanka.



- To wszystko jest wystandaryzowane. Mało tego, w Polsce obowiązują również dodatkowe standardy kształcenia - dodała.