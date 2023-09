- To medyczne lądowanie na księżycu - tak o operacji w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie mówi prof. Tomasz Mroczek, szef zespołu lekarzy, którzy pomogli małemu Januszowi. Chłopiec miał wrodzoną, skomplikowaną wadę serca. Bez operacji nie miał szans na przeżycie.

Januszek przyszedł na świat z wrodzoną wadą serca. - Nie wiem, co by z nami było, jakby nie potrafili tutaj w Krakowie... jakby to wyglądało... ale tak, prof. Mroczek uratował życie Januszka - wyznała Daria Krawczuk, mama chłopca.

Operacja trwała blisko 10 godzin, każdy etap wymagał niezwykłej precyzji. - Każdy element serca, aorta, tętnica płucna główna, tętnice prawa i lewa, naczynia wieńcowe, przedsionek. Wszystkie te elementy musiały ulec rekonstrukcji, przebudowaniu - tak, aby zmienić przepływ krwi w odpowiedni sposób - opowiadał prof. Tomasz Mroczek.

Dotychczas szansa na ratunek była tylko w USA

Lekarze, ratując życie Janusza, musieli zamienić funkcjonowanie komór serca. Dokonali tego jako pierwsi w Europie i drudzy na świecie.

- Z punktu widzenia medycznego, kardiochirurgicznego: Reverse Double Switch, to kardiochirurgiczne lądowanie na księżycu.

Do tej pory dzieci, które rodzą się z taką wadą serca, miały szansę na leczenie jedynie w Stanach Zjednoczonych - tłumaczył profesor.

- Dowiedzieliśmy się, że jest to naprawdę jeden z najlepszych szpitali i mamy ogromne szczęście, że dostaliśmy tutaj pomoc, mając taką wadę serca - powiedział Wołodymyr Krawczuk, tata Januszka.

Kolejne dzieci czekają na pomoc

Tak skomplikowanej operacji wymaga czworo kolejnych dzieci, do czego przygotowują się specjaliści. - Możemy zaoferować tak nowatorskie leczenie w ośrodku krakowskim, co oznacza, że rodzice nie będą musieli szukać pomocy dla swoich pociech za oceanem - mówił prof. Mroczek.

Krakowska klinika i szpital mają ambitne plany. - Wielką radością jest, że tego typu zabiegi mogą odbywać się w Polsce. Stajemy się, czy możemy stać się elementem jakiegoś europejskiego centrum leczenia złożonych wad serca - zapowiedział prof. Wojciech Cyrul, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Plany Fundacji Polsat

Plany ma także Fundacja Polsat. - Zasługują na najwyższe uznanie. My jesteśmy już związani z tą kliniką od dłuższego czasu i mamy szeroko zakrojone plany związane z tą kliniką, prof. Mroczkiem i jego zespołem - powiedziała Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

Polska kardiochirurgia dziecięca jest na światowym poziomie, a krakowska klinika to miejsce szczególne.

Kreujemy nowoczesność na całym świecie. Nadążamy i nie tylko to, bo proponujemy i kreujemy nowe rzeczy i to jest duma tego ośrodka - mówił prof. Janusz Skalski.

A dowodem jest uratowany mały Janusz, którego mama, tata i starsza siostra marzą teraz o wspólnych rodzinnych wakacjach.

ap/wka/polsatnews.pl