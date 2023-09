Śmiertelny wypadek na A1. Wydano list gończy za kierowcą bmw

- Rodzina kierowcy bmw zapewnia, że stawi się on przed wymiarem sprawiedliwości, natomiast prokurator na moje polecenie podjął w tej sprawie wszystkie niezbędne działania, aby zapewnić jego zatrzymanie i doprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości. Wydałem też polecenie, aby w związku z wydaniem listu gończego został upubliczniony wizerunek sprawcy, co lada moment na pewno nastąpi - powiedział minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro poinformował, że na jego polecenie prokurator krajowy kontaktował się z kierownictwem policji. - Została wydana tzw. czerwona nota Interpolu, zastosowany Europejski Nakaz Aresztowania - to sprawa czasu, gdy sprawca zostanie zatrzymany - zapewniał polityk.

Do wypadku doszło 16 września wieczorem, na autostradzie A1 w rejonie łódzkiego Sierosławia - podczas zderzenia luksusowego bmw oraz osobowej kii zginęła trzyosobowa rodzina, w tym pięcioletnie dziecko. Według śledczych na chwilę przed zderzeniem niemiecki pojazd poruszał się z prędkością 253 km/h.

Wypadek na A1. Zbigniew Ziobro chce zmiany zarzutów

W czwartek pojawiła się informacja o przygotowaniu zarzutów dla kierowcy bmw z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, dotyczących spowodowania wypadku. Grozi za to maksymalna kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

ZOBACZ: Wypadek na A1. Zbigniew Ziobro ujawnił prędkość bmw

- Wydałem polecenie, aby prokurator rozważył uzupełnienie kwalifikacji prawnej czynu o sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym - poinformował w piątek Ziobro.

- Prosiłem też o rozważenie w dalszym biegu postępowania, jeśli okoliczności by na to wskazywały, możliwość kwalifikacji zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym. To dotyczy sytuacji ekstremalnej i takiego zachowania kierowcy, które prowadziłoby do radykalnego naruszenia elementarnych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym - tłumaczył Prokurator Generalny.