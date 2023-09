Pomimo wielu akcji społecznych nadal zdarzają się osoby, które stają się ofiarami oszustów wykorzystujących metody na wnuczka, policjanta, albo na tzw. legendę. W tym wypadku oszukany został 76-latek z Krakowa.

Mężczyzna założył profil na jednym z mediów społecznościowych. Tam nawiązał z nim kontakt ktoś, kto podawał się za "księcia, następcę tronu Dubaju". Między mężczyznami rozpoczęła się korespondencja, która sprawiła, że 76-latek uwierzył w historię o przyszłym królu.

Rzekomy następca tronu Dubaju wysłał mu podarunek. Trudności z paczką

Po pewnym czasie rzekomy mieszkaniec Dubaju zaproponował, że wyśle dla 76-latka podarunek. Jak podała małopolska policja, prezentem miała być złota biżuteria i znaczna suma pieniędzy. Po kilku dniach "książę" napisał, że paczka z podarunkiem utknęła na granicy i wymaga opłaty celnej.

Według niego uiszczenie opłaty było jedyną możliwością, by paczka dotarła do seniora. To właśnie 76-latek miał dokonać wpłaty na numer konta, który dostał od nowego znajomego.



"Niczego nieświadomy 76-latek przelał na wskazane konto ponad 70 tysięcy złotych" - podała w komunikacie małopolska policja.

Pochwalił się znajomością z księciem. Znajomi uświadomili mu, że został oszukany

Senior oczekujący na przesyłkę pochwalił się przyjaciołom swoją znajomością z "księciem Dubaju". Jednak ci zgasili jego entuzjazm i oznajmili, że najpewniej padł ofiarą oszustwa.



Mężczyzna zgłosił się na policję, która zajęła się sprawą.

Funkcjonariusze apelują o zachowanie rozwagi i ostrożności podczas nawiązywania kontaktu z obcymi osobami, szczególnie tymi, którzy oczekują od nas jakiś pieniędzy.



"W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że intencje osoby trzeciej mogą być nieuczciwe, najlepiej porozmawiać o swoich wątpliwościach z bliskimi i nie działać pod wpływem emocji. Warto również skontaktować się z Policją i powiadomić o próbie oszustwa" – zaznaczyli mundurowi.