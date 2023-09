O wygranej szefa PO z KW Bezpartyjni Samorządowcy w trybie wyborczym poinformowała Wioletta Paprocka-Ślusarska - szefowa sztabu wyborczego KO.

"Wygrana Donalda Tuska w trybie wyborczym z KW Bezpartyjni Samorządowcy" - napisała w mediach społecznościowych.

"Można mówić, że Bezpartyjni to przystawka PiS-u i pomocnicy Kaczyńskiego. Także tak. Wszyscy Ci bezpartyjni to kandydaci komitetu partii politycznej" - wyjaśniła.

"Wniosek bezpartyjnych oddalony, Donald Tusk wygrał proces w Legnicy" - przekazał poseł KO Robert Kropiwnicki.

"Serdeczne gratulacje! Wygraliśmy dzisiaj, wygramy 15 października 2023!" - dodał.

- Nie zgadzamy się z uzasadnieniem sądu. Podtrzymujemy, że Tusk kłamał na nasz temat. Będzie apelacja - powiedział Interii Bohdan Stawiski, koordynator medialny Bezpartyjnych Samorządowców.

Wybory parlamentarne 2023. Pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi

Interia we wtorek informowała, że do Sądu Okręgowego w Legnicy wpłynął pozew w trybie wyborczym przeciwko Donaldowi Tuskowi, złożony przez Bezpartyjnych Samorządowców.



Według nich, lider PO kłamał na temat KW Bezpartyjnych Samorządowców na spotkaniu z wyborcami.

Chodziło o słowa wypowiedziane przez Tuska 21 września podczas wiecu w Pile. Szef PO stwierdził, że KW Bezpartyjni Samorządowcy to "przystawka PiS" i "pomocnicy Kaczyńskiego", i zarzucił wprost, że są finansowani przez partię rządzącą.

- Wiemy, kto założył ten komitet, kto go finansuje. Ale nie wszędzie w Polsce ludzie to wiedzą. Bezpartyjni Samorządowcy to fajnie brzmi. To oni tam będą może Rafała Trzaskowskiego szukali na liście, tak? To jest przystawka PiS. Mówię o tym w sposób absolutnie odpowiedzialny. To jest komitet, który ma pomóc PiS dalej rządzić - powiedział Tusk.



Te słowa wywołały złość Bezpartyjnych Samorządowców. Członek zarządu województwa dolnośląskiego i lider listy Bezpartyjnych do Sejmu we Wrocławiu, Krzysztof Maj, w rozmowie z Interią podał, że "w kampanii nie można kłamać".



- Wiem, że nasze rosnące poparcie nie jest na rękę PiS, dlatego musieliśmy wygrać z TVP, która nas pomijała. Nie jest też na rękę PO, której lider kłamie na nasz temat - dodał.