Mateusz Morawiecki zwrócił się do Olafa Scholza. - Chcę powiedzieć do niego, żeby nie wtrącał się w polskie sprawy - podkreślił szef rządu. W ten sposób nawiązał do wypowiedzi, w której niemiecki kanclerz mówił o "ewentualnych nieprawidłowościach" przy wydawaniu wiz w Polsce. Premier poinformował też o wprowadzeniu kontroli na granicy ze Słowacją.