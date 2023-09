Weterynarze wyjęli z brzucha ośmioletniego kota 43 gumki do włosów. Gdyby nie operacja, zwierzę mogłoby nie przeżyć. Weterynarz, która zajmowała się kotem, apeluje do opiekunów, żeby pilnowali swoich pupili. Gumki do włosów mogą wydawać się wspaniałą zabawką, są jednak przede wszystkim zagrożeniem dla zdrowia zwierząt.

Ośmioletni kot z miasta Malton w hrabstwie North Yorkshire miał dużo szczęścia. Zwierzę otarło się o śmierć w związku ze swoim nietypowym nawykiem - jedzeniem gumek do włosów.

43 gumki do włosów w żołądku kota Tygrysa

Opiekunowie kota, wabiącego się Tygrys, zabrali go do weterynarza, ponieważ sprawiał wrażenie chorego. Po otrzymaniu lekarstwa kot wydalił dwie gumki do włosów, jednak jego stan nie uległ poprawie.

Weterynarze zdecydowali, że w diagnozie pomoże prześwietlenie, które wykazało, że żołądek Tygrysa jest cały wypełniony niezdefiniowaną masą.

Kot potrzebował operacji. Podczas zabiegu z jego żołądka wyciągnięto 43 splątane ze sobą gumki do włosów, które tworzyły razem jedną, niemal w całości wypełniającą organ kulę.



Weterynarz, która operowała Tygrysa, stwierdziła, że zwierzę miało dużo szczęście. Gdyby gumki utknęły w jego jelitach, sytuacja byłaby bardzo niebezpieczna.

Dodała również, że nigdy wcześniej nie zetknęła się z podobną sytuacją. - Miałam przypadek kota, który zjadł 10 gumek do włosów, ale gdy naliczyłam ich 43, to nie mogłam w to uwierzyć - powiedziała.

Apel weterynarz: "Trzymajcie gumki z daleka od kotów"

Korzystając z okazji weterynarz zaapelowała do opiekunów, żeby pilnowali swoich pupili. Gumki do włosów są dla kotów atrakcyjnymi przedmiotami do zabawy. Ta rozrywka może się jednak zakończyć tragicznie, jeśli zwierzę połknie gumkę.

Tygrys miał mnóstwo szczęścia. Teraz jego rodzina deklaruje, że zrobi wszystko, by kot już nigdy nie zjadł żadnej gumki do włosów, nawet jeśli zabawa nimi dostarcza mu dużo frajdy.