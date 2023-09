Mężczyzna - 68-letni Ian Wilkinson - który zjadł trujące grzyby, przeżył. Walczył o życie od dwóch miesięcy.

29 lipca w stanie krytycznym trafił do szpitala, z którego wyszedł w piątek, o czym jego rodzina poinformowała w oświadczeniu. "Te wieści oznaczają dla nas ogromną ulgę" - przekazano w informacji cytowanej przez BBC.

Obiad zakończył się tragedią

Do tragicznych wydarzeń doszło w miasteczku Leongatha, dwie godziny jazdy od Melbourne w Australii. Gail and Don Pattersonowie przyszli na wspólny posiłek z wnukami w domu ich synowej, 48-letniej Erin Patterson. Małżeństwu towarzyszyła siostra Gail, Heather wraz z mężem Ianem Wilkinsonem.

W ciągu kilka godzin po posiłku czworo gości trafiło do miejscowego szpitala. Początkowo objawy wskazywały na poważne zatrucie żołądkowe. Wkrótce okazało się, że ich stan ulega pogorszeniu i zostali przetransferowani do szpitala w Melbourne.

Pomimo otrzymania pomocy Gail, jej mąż Don oraz siostra Heather zmarli.

Do zatrucia miało się przyczynić spożycie muchomora sromotnikowego, który znajdował się w ugotowanym posiłku. Miał on być złożony z grzybów z różnych źródeł, dlatego Erin Patterson i jej dzieci nie zatruli się. Wszystko wskazuje na to, że kobieta nieświadomie dodała trujące grzyby do dania i nie usłyszała zarzutów.

Muchomor sromotnikowy jest silnie trujący. Bywa mylony z popularnymi grzybami jadalnymi, takimi jak gołąbki, pieczarki i gąski. Najczęściej rośnie w lasach liściastych, w pobliżu dębów i buków, rzadko w lasach iglastych.